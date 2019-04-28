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Ельченко о российских паспортах для украинцев: "Безумное действо по Оруэллу продолжается"

28 апреля, 10:59

Дипломат возмущен отсутствием решительных мер в ответ на действия президента РФ

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org
Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко комментируя намерение Владимира Путина упростить получение российского гражданства для всех граждан Украины, назвал действия президента РФ "безумным действом по Оруэллу", сравнив их с сюжетом романа британского писателя Джорджа Оруэлла "1984".

Об этом политик написал на странице в Twitter.

Также Ельченко упрекнул Совет безопасности ООН за отсутствие решительной реакции на новые инициативы России.

"Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Дальше будет возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и дальше будет терпеливо ждать, "призывая все стороны"?", – написал он.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с  заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

После этого президент России заявил о возможном начале выдачи паспортов РФ всем гражданам Украины. Также он заверил, что решение о раздаче паспортов не было спонтанным, и "не принималось с кондачка".

В свою очередь, Совет безопасности ООН провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Сейчас Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.


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Тег РФ, паспорта, Ельченко

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Источник:

Twitter

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