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Ельченко посмеялся над чрезмерным вниманием россиян к выборам в Украине

Сегодня, 03:45

Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ

Ельченко посмеялся над чрезмерным вниманием россиян к выборам в Украине Политика Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ

Россияне теперь так часто говорят об украинских выборах, что кажется, они для них уже важнее выборов российской власти.

Об этом в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"В риторике российского представительства все чаще появляется новый элемент. Похоже, что это новая любимая тема для россиян, – грядущие президентские выборыв Украине. Складывается впечатление, что результаты выборов президента Украины для россиян важнее выборов президента РФ", – отметил он.

Кроме того, по словам Ельченко, единственная причина, из-за которой на Донбассе нет мира.

"События доказывают, что только Россия и ее продолжающаяся военная деятельность на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, а также в Крыму, представляют собой непреодолимое препятствие для мирного разрешения конфликта", – сказал украинский дипломат.

По его словам, российская сторона демонстрирует "очень избирательный подход" к выполнению Минских соглашений, подчеркивая политические элементы в собственном толковании".

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Ельченко отметил, что боевики на оккупированном Донбассе имеют в своем распоряжении 496 основных боевых танков, 938 боевых бронированных машин, 128 ракетных комплексов и 776 артиллерийских систем, в том числе самоходных.

"Вооруженные силы численностью 35 тыс. человек на оккупированном Донбассе поддерживаются более чем 2,1 тыс. российских военнослужащих, в основном на ключевых командных и контрольных позициях. Общая численность личного состава российской наступательной ударной группы вдоль российско-украинской границы (включая группы, прилегающие к оккупированным территориям Донбасса и Крыма) составляет 87 750 военных", – сообщил постпред Украины в ООН.

Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

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Тег Россия, выборы, Донбасс, сб оон, минские соглашения, Ельченко

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