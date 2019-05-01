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Ельченко: Россия подорвала все систему безопасности в мире

1 мая, 10:41

Украинский дипломат напомнил о скоплении российских войск в оккупированном Крыму, готовых нести ядерное оружие

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко. Фото: AFP

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко напомнил мировому сообществу, что агрессор уже готов разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие, и в целом Россия своими действиями подорвала мировую систему безопасности.

Об этом он заявил, выступая на подготовительном комитете Обзорной конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, передает Укринформ.

Он обвинил Россию в крахе Договора о ракетах средней и меньшей дальности и считает Москву главным мировым раздражителем.

"Грубое нарушение Россией, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН, взятых на себя международных обязательств, включая Будапештский меморандум, подорвало всю систему безопасности ООН … В эпоху увеличивающегося количества угроз распространения ядерного оружия, а также попыток найти гарантии безопасности для стран, которые стремятся иметь средства ядерного сдерживания, жизненно необходимо, чтобы Будапештский меморандум выполнялся", – сказал Ельченко.

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Дипломат также подтвердил приверженность Украины к созданию безядерных зон (территорий, в пределах которых запрещается испытания, размещение, хранение, транзит ядерного оружия, против которых запрещено его применение), что, по его мнению, приблизит мир к полному уничтожению ядерного оружия.

Украинский дипломат также напомнил о принятой в декабре прошлого года на заседании ГА ООН резолюции по Крыму и агрессии РФ в Азовском море, в которой отмечалось наращивание военного присутствия РФ в данном регионе, в том числе наличие техники, способной нести ядерное оружие.

Напомним, как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, нападение России на Украину – одна из главных проблем НАТО за 70 лет. По его словам, вторжением в Крым и на Донбасс Москва разрушила идею о стратегическом партнерстве.

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Тег Россия, Крым, ООН, ядерное оружие, Ельченко

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