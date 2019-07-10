Ельченко в ООН призвал разработать механизм наказания за поддержку терроризма и напомнил пример Кремля

Представитель Украины в ООН обвинил Кремль в пособничестве терроризму

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.

Международному сообществу стоит выработать механизм противодействия и наказания государств за финансирование международного терроризма и организованной преступности и разжигание военных конфликтов.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, ярким примером таких действий стала Российская Федерация, которая продолжает поддержку кровопролития на Донбассе.

"Мы признаем настоятельную потребность дополнительных эффективных средств противодействия новейшим тенденциям в терроризме и организованной преступности. В частности, когда терроризм и уголовные компоненты безнаказанно интегрируются в государственную политику некоторых стран, что приводит к грубым нарушениям международного права, включая преступлениями агрессивной войны и преступлениями против человечности. Украина продолжает испытывать такие последствия, давая отпор российской гибридной агрессии уже более пяти лет", – заявил он.

Дипломат обратил внимание на то, что российский представитель в своем выступлении рассказывал об угрозе поставок оружия террористам в Сирии, в то время как Украина хотела бы услышать, когда россияне прекратят поставки вооружений и боеприпасов для "бессмысленной поддержки кровопролития" на оккупированном Донбассе.

"Перекладывание ответственности, манипуляции и пропаганда, вмешательство во внутренние дела государств, разжигание международных конфликтов поставками оружия и финансированием терроризма, убийства гражданского населения, включая медиков – все это современный политический курс Российской Федерации", – подчеркнул Ельченко.

По его словам, международному сообществу нужно не только осуждать транснациональную преступную деятельность, включая терроризм, но и эффективно противостоять ей, привлекая виновных к ответственности.

"К сожалению, нынешняя ситуация в Украине четко доказывает, что попустительство агрессору лишь ведет к дальнейшей агрессии. Именно поэтому критически важно решительно привлечь государство-агрессора к ответственности и применять все необходимые инструменты для возвращения в рамки международного права", – заявил дипломат.

Ельченко также отметил, что основными факторами, которые делают возможным распространение терроризма в связке с организованной преступностью в современном мире, являются злонамеренное использование технологических изобретений и инноваций в сфере коммуникации, недостаточный контроль границ, комплексные вызовы из-за возвращения комбатантов из зон конфликта, недостаточное расследования и наказания участников незаконных вооруженных формирований, которые возвращаются домой, и тех, кто финансирует или поддерживает террористическую и преступную деятельность "в любых их формах и методах".

Напомним, глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров призвал власти Украины инициировать срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в аннексированном Крыму, где "продолжаются обыски российских силовиков в домах крымских татар, а российские суды приговаривают крымчан к длительным срокам заключения".

Также мы писали ранее о решении решении Международного трибунала ООН относительно пленных украинских моряков. Подробнее смотрите в материале.

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