Ельченко в ООН: РФ переселила в Крым более 100 тысяч россиян

Москва продолжает массовое переселение россиян в оккупированный Крым с целью изменить демографический состав полуострова, а также продолжает притеснять крымских татар. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности организации.

Он озвучил мировому сообществу ужасающие цифры относительно обучения на украинском языке на полуострове и напомнил, что дискриминация крымских татар нарушает приказ Международного суда ООН, которым требовалось от Москвы прекратить притеснения местного населения.

"Несмотря на четкий смысл этого приказа, целый год прошел и Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке уменьшилась более чем с 13 тыс. в 2013-2014 академическом году в только 172 в 2017-2018 академическом году. Уделите внимание и подумайте об этих цифрах – более 13 000 и 172. Вот это разница", – сказал Ельченко.

Кроме того, он напомнил о массовом перезаселении Крыма россиянами.

"Добавьте к этому факту, что в течение периода 2014-2017 годов 108 000 человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?", – подчеркнул дипломат.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал военным преступлением, что в Крым завезены 300 тысяч россиян. Также с Донбасса на оккупированный полуостров 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил он.

Как рассказывал ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, РФ усиленно заселяет Крым россиянами. По его словам, перебрасывая туда военных с семьями, Москва пытается искусственно изменить состав населения полуострова.