Ельченко в ООН заявил об угрозе захвата Россией Мариуполя и Бердянска

Вчера, 22:07

Он сообщил, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами

Владимир Ельченко / Фото AFP
Владимир Ельченко / Фото AFP

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил на спецзаседании Совбеза ООН по ситуации в Украине, что разведывательные данные говорят о возможном захвате Россией украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области.

"Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России", – отметил он.

Он сообщил, что Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами.

"Преступный режим Кремля показал, что он не остановит свою агрессивную политику и готов идти на любые агрессивные действия в отношении Украинского государства", – отметил дипломат. По его словам, Украина нуждается в усилении санкций против России.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове,  которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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