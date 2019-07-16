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Ельченко заявил о конструктивной атмосфере встречи в "нормандском формате"

16 июля, 01:52

Ельченко рассказал, что европейские коллеги всячески пытаются создать "положительный фон", хотя это "пока не работает".

Фото: AFP
Об этом рассказал журналистам Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, ссылаясь на слова постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера, – пишет Укринформ
"Мы знаем, что результатов (" нормандской встречи "- ред.) практических нет. Но я только встречался с новым постпредом Франции (при ООН Николя де Ривьером – ред.), Он сказал, что атмосфера была немного более конструктивная ", – рассказал Ельченко.
Ельченко рассказал, что европейские коллеги всячески пытаются создать "положительный фон", хотя это "пока не работает". При этом он добавил, что продолжаются поиск компромисса, и Украина стоит понимать, что "не может быть все на наших условиях".
"Они его ищут (компромисс – ред.), Пока не находят", – отметил Ельченко.

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины. На встрече обсудили дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращении огня.

Украина на этой встрече представлял заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки достигли в июне во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

В частности, в Берлине Владимир Зеленский и Ангела Меркель выразили удовлетворение из-за возобновления работы "нормандского формата".

Напомним, что в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.


Позже Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и в присутствии новых участников может состояться не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов.

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Тег Украина, нормандский формат, Ельченко

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Источник:

Укринформ

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