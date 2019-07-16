Ельченко заявил о конструктивной атмосфере встречи в "нормандском формате"
Ельченко рассказал, что европейские коллеги всячески пытаются создать "положительный фон", хотя это "пока не работает".
После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины. На встрече обсудили дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращении огня.
Украина на этой встрече представлял заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки достигли в июне во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Париж и Берлин.
В частности, в Берлине Владимир Зеленский и Ангела Меркель выразили удовлетворение из-за возобновления работы "нормандского формата".
Напомним, что в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.
Позже Путин заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне глав государств и в присутствии новых участников может состояться не ранее формирования нового правительства в Украине после проведения выборов.
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