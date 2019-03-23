"Электронное голосование? Технически мы к этому готовы"

Продолжение интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей ЦИК Александром Стельмахом

Фото: Сегодня

"Электронное голосование? Технически мы к этому готовы" Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e77/e21/5c7e77e21d768.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e77/e21/5c7e77e21d768.jpg 2019-03-23T07:51:00+02:00 Политика Продолжение интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей ЦИК Александром Стельмахом

В первой части интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей ЦИК Александром Стельмахом мы рассказали, как проголосовать на выборах президента Украины гражданам нашего государства, зарегистрированным в Крыму или на оккупированных территориях Донбасса. А также – почему граждане, снявшиеся с регистрации, проголосовать не смогут.

Сайт "Сегодня" предлагает вниманию читателей вторую часть разговора с Александром Стельмахом. О том, как будут голосовать граждане Украины за рубежом, смогут ли избирательные участки за границей "пропустить" миллионы украинских "заробитчан", почему некоторые граждане не могут отыскать себя в Госреестре избирателей, и многом другом читайте ниже.

Руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей ЦИК Александр Стельмах. Фото "Сегодня"

Как работает Госреестр избирателей

- Александр Васильевич, расскажите немного о том, как вообще функционирует Госреестр избирателей. Не все люди понимают, как он наполняется, кого винить, если человек не находит себя в реестре, куда обращаться…

- Обращаться в любом случае нужно к сотрудникам Службы Госреестра избирателей. Либо через сайт – это намного удобнее и позволяет в большинстве случаев решить проблему. Либо напрямую в отделы Службы Госреестра избирателей. Такие отделы, как я уже говорил ранее, работают при райадминистрациях или органах местных советов. Всего по Украине в органах ведения Реестра на постоянной основе работают более 2300 человек. Их основная задача – актуализация базы данных Реестра на основании информации, полученной от всех субъектов подачи данных. Ну и, разумеется, работа с людьми.

- Данные уточняются, даже когда выборов нет? И кто эти таинственные "субъекты подачи"?

- Функционирование Госреестра избирателей вообще не зависит от выборов. Обновление системы данных – это постоянный и трудоемкий процесс. Каждый месяц мы получаем данные более чем от 20 тысяч субъектов подачи периодического обновления. Это органы регистрации, которых у нас больше 8 тысяч по стране. Минюст подает данные об умерших гражданах. Органы здравоохранения подают информацию о людях, которые не могут самостоятельно передвигаться – и мы ставим соответствующую отметку в реестре, чтобы в день выборов обеспечить таким людям голосование на дому. Воинские части подают данные по военнослужащим срочной службы. Потому что для таких военнослужащих избирательным адресом является место дислокации воинской части. Учреждения исполнения наказаний подают информацию о гражданах, отбывающих наказание. Суды – о недееспособных гражданах, Центр учета бездомных – о гражданах, зарегистрировавшихся как бездомные. Государственная миграционная служба информирует, если кто-то изменил фамилию. Допустим, девушка вышла замуж, взяла фамилию мужа.

Чтобы был понятен объем работы: в целом в Службу подается приблизительно 26 тысяч документов ежемесячно. На основе всех этих ведомостей примерно 300 000 записей каждый месяц обновляется. Все ведомости мы получаем как в электронном виде, так и в бумажном, с мокрой печатью. Любые изменения в реестре происходят на основании этих документов. Или же когда избиратель сам обращается с соответствующим заявлением об уточнении данных.

- На вашем сайте общее количество избирателей – 35,5 млн граждан – указано на 28 февраля. Это окончательная цифра на эти выборы, или до 31 марта она еще изменится?

- Изменится. Добавятся, к примеру, избиратели, которым на дату голосования исполнится 18 лет.

Почему избиратели не находят себя в реестре

- В соцсетях можно встретить нарекания и даже обвинения граждан, не нашедших себя в Госреесре избирателей. Насколько актуальна эта проблема? И вообще, насколько активно люди проверяют свои данные, занесенные в реестр.

-С началом избирательной кампании – очень активно. И чем ближе к выборам, тем активнее. Допустим, на сегодняшний день мы получаем около двух с половиной тысяч запросов в час. Кто и как себя ищет, мы видим в реальном времени. Давайте посмотрим статистику (открывает служебные страницы реестра, – авт). За сегодняшний день 61% граждан, сверявших данные через наш сайт, нашли себя в реестре. 3% – нашли, но им сообщили, что они пребывают в состоянии "выбыл". То есть они снялись с регистрации на своем прежнем месте проживания. 13% – либо неправильно указали свою электронную почту, на которую система присылает код подтверждения, либо не ввели этот код на сайте. Наконец, 24% себя в реестре не нашли. Это действительно много.

Но давайте посмотрим причины. Вот, к примеру, человек явно неправильно ввел свое имя. Опечатка. Вот ввел имя и фамилию на русском языке – так он себя никогда не найдет. Часто делают ошибку, указывая неправильную дату рождения. Распространенная ошибка – когда человек указывает населенный пункт проживания, а не регистрации. Или прошел процедуру изменения места голосования без изменения избирательного адреса и вводит адрес, который он указал в качестве временного. Но избирательный адрес ведь у него остался прежним!

Мы заметили, что некоторые граждане даже ищут своих умерших родственников. Возможно, пытаются найти какие-то злоупотребления. Гражданскую позицию и неравнодушие людей можно только приветствовать. Замечу, что законодательство предусматривает публичный контроль над ведением Госреестра стороны политических партий и кандидатов.

- А что все-таки делать тем людям, которые не нашли себя в реестре?

- Для начала можно проконсультироваться. На сайте есть специальная форма, в которой граждане могут задать вопросы. Кстати, этой обратной связью люди активно пользуются. Мы получаем до полутысячи вопросов в день. Самых разных – от жалоб, что человек не нашел в себя в Госреестре, до вопросов, как, к примеру, временно изменить адрес голосования. И хотя подробные инструкции можно найти на сайте – отвечаем. В сложных случаях – разбираемся.

Сколько украинцев проголосуют за границей

- Вы упомянули о Центрах учета бездомных, которые подают в отделы Госреестра данные об этой категории граждан. То есть бездомные, в отличие от выбывших граждан, имеют возможность голосовать? А где им голосовать – у них же нет регистрации?

- На обычном избирательном участке. Есть центры учета бездомных граждан, у них есть соответствующие адреса. Эти адреса входят в границы обычного участка. И на этом участке бездомные могут проголосовать. Кстати, им, как и всем гражданам, также рассылаются именные приглашения на выборы с указанием участка. Приходят эти приглашения на адрес центра учета бездомных граждан. Но я уточню: речь только о бездомных, которые зарегистрированы в соответствующих Центрах. Незарегистрированные бездомные, равно как и выбывшие граждане, голосовать не могут по тем же объективным причинам – мы не знаем их местонахождение, не знаем, к какому участку их прикрепить.

- Более животрепещущий вопрос – с учетом числа украинцев, которых он затрагивает. Известно, что миллионы граждан сегодня пребывают за границей. На учебе, заработках и т.д. Как организовано голосование за рубежом? Смогут ли зарубежные избирательные участки "пропустить" в день выборов такое количество избирателей?

- Если в Украине предельное число избирателей на участке ограничено 2500, то в заграничном избирательном округе таких ограничений нет. Допустим, в Польше у нас четыре избирательных участка. В один на данный момент включено более 14 тысяч избирателей, во второй – 8,5 тысяч. Еще два участка поменьше – 3 500 и 3 300 избирателей. Конечно, 14 тысяч – это много для участка. Но надо понимать, что за рубежом, в отличие от территории Украины, нельзя создавать участки, исходя из необходимости. Они создаются, исходя из возможностей, условий. А это, во-первых, наличие помещений – участки создаются там, где есть украинские консульства. Это позиция самого иностранного государства – пойдет оно навстречу в этом вопросе или нет. Наконец, это мировая практика. Мы не можем сказать: вот у нас полмиллиона избирателей в вашей стране, дайте нам здания, чтобы они могли проголосовать. Так не делается в мире.

И надо еще понимать, что явка на зарубежных выборах, как правило, очень низкая. Из тех избирателей, которых мы включаем в списки в заграничном избирательном округе, принимает участие в голосовании в среднем 10-15%. К примеру, Австралия. На всю страну там один избирательный участок. Понятно, что не многие граждане Украины, проживающие в Австралии, готовы преодолевать тысячи километров, чтобы проголосовать.

- Вы насчитали в Польше чуть меньше 30 тысяч украинских избирателей. Но ведь очевидно, что там их находится значительно больше! Даже по официальным данным: министр социальной политики Украины Андрей Рева не так давно озвучил цифру в миллион украинцев, работающих в соседней стране.

- Право голосовать за границей имеют далеко не все из них. Автоматически попадают в списки избирателей заграничного избирательного участка те граждане, которые стали на консульский учет. Есть еще одна возможность проголосовать за границей – пройти процедуру временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. Такую же, как проходят граждане на территории Украины.

Чтобы вы понимали: Допустим, что такой-то гражданин пересек границу с Польшей. Но остался ли он в Польше или поехал затем в Чехию, Германию, Францию – мы не знаем. И пока он сам не "объявится" – придет в украинское консульство и не станет на консульский учет, изменить адрес голосования и прикрепить его к заграничному участку мы не имеем возможности.

-А сколько всего зарегистрировано украинских избирателей за рубежом?

- 530 тысяч. Из них 119 тысяч снялись с консульского учета и нигде не зарегистрировались. То есть в общем сейчас немногим больше 410 000 избирателей получается – это те, кто сможет проголосовать за границей на этих выборах. Разумеется, будут люди, которые проголосуют на зарубежном участке по процедуре временного изменения места голосования. Но в любом случае речь не идет о голосовании миллионов украинских избирателей не то что в какой-то отдельной зарубежной стране, но и на всех созданных заграничных участках.

Электронное голосование украинцам пока не светит

- Судя по тому, что вы рассказали и показали, Госреестр избирателей – довольно "продвинутая" современная информационная система. Почему, имея такие технологии, мы не имеем электронного голосования в Украине, как, допустим, в той же Эстонии?

-Технически мы к этому готовы. Но начинать нужно с малого. Хотя бы заявления об изменении адреса голосования можно было бы подавать по интернету с использованием электронной цифровой подписи. Но все это должно быть прописано законодательно, а этого пока нет.

Индия уже десятилетия использует на выборах машины для голосования. В этой стране одних только членов участковых избирательных комиссий на выборах – 11 миллионов. Миллион избирательных участков. И все нормально, голосуют кнопками на участках. Бразилия голосует с помощью тачскринов. Собраны биометрические данные всех 250 миллионов избирателей и внесены в единую базу данных. И все работает. Стоимость проведения выборов из расчета на одного избирателя в Бразилии вдвое меньше чем в Украине.

У нас в стране пока воздерживаются от введения таких новшеств. Даже в проекте нового Избирательного кодекса, который в случае утверждения будет определять процедуру выборов на много лет вперед, все построено на старых бумажных технологиях

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.