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Электронный помощник для нардепа, Космический форум и разговор Эрдогана с Путиным об Украине: топ-темы дня

27 августа, 11:43

Подготовительная группа выходит на финишную прямую, чтобы открыть новую Раду, а МинВОТ расскажет об итогах работы за три года

Украина наконец-то вышла из "длинных" выходных, связанных с празднованием Дня Флага и Дня Независимости.

27 августа состоится очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Пройдет пресс-конференция о создании электронного помощника – чат бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва.

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Начнется двухдневный Космический форум "SpaceOn Now". Организаторы: – Совет молодых работников космической отрасли Украины и команда "SpaceON Ukraine" при поддержке Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли Украины. Почетные гости Форума: второй президент Украины Леонид Кучма, председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, академик НАН Украины Юрий Шемшученко.

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В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий пройдет пресс-конференция, на которой представят результаты работы Министерства за три года. Участвуют: замминистра Георгий Тука и замминистра Виктория Воронина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь пойдет о военно-техническом сотрудничестве, ситуацию в Сирии и Украине.

Новости "Сегодня" сообщали, что "евробляхи" начали штрафовать, а больше о других итогах ушедшей недели смотрите в сюжете:

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Сирия Рада Путин космос подготовка Украина Эрдоган Тука

Источник: Сегодня

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