Электронный помощник для нардепа, Космический форум и разговор Эрдогана с Путиным об Украине: топ-темы дня

Украина наконец-то вышла из "длинных" выходных, связанных с празднованием Дня Флага и Дня Независимости.
27 августа состоится очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.
Пройдет пресс-конференция о создании электронного помощника – чат бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва.
Начнется двухдневный Космический форум "SpaceOn Now". Организаторы: – Совет молодых работников космической отрасли Украины и команда "SpaceON Ukraine" при поддержке Государственного космического агентства Украины и предприятий космической отрасли Украины. Почетные гости Форума: второй президент Украины Леонид Кучма, председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко, академик НАН Украины Юрий Шемшученко.
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий пройдет пресс-конференция, на которой представят результаты работы Министерства за три года. Участвуют: замминистра Георгий Тука и замминистра Виктория Воронина.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь пойдет о военно-техническом сотрудничестве, ситуацию в Сирии и Украине.
Новости "Сегодня" сообщали, что "евробляхи" начали штрафовать, а больше о других итогах ушедшей недели смотрите в сюжете:
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