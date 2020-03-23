Емец обратился к депутатам по введению чрезвычайного положения в Украине

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение чрезвычайного положения и попросил депутатов принять соответствующее решение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, и ради спасения украинцев собраться (на внеочередное заседание – ред.) и проголосовать за введение чрезвычайного положения", – говорится в сообщении.

Емец также отметил, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

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Напомним, руководство парламента и лидеры фракций провели Согласительный совет в онлайн-режиме. В итоге они так и не приняли решение, когда будет проведено внеочередное заседание, но обсудили ряд "антикоронавирусных" законопроектов, которые будут вынесены в сессионный зал. В то же время во фракции "Голос" заявили, что большинство парламентских фракций против введения чрезвычайного положения.

В эксклюзивном интервью председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" рассказывал, что Рада готовится к внеочередному заседанию. По его словам, сейчас разрабатывается ряд законопроектов для вынесения в сессионный зал и как только они будут готовы, депутаты соберутся в парламенте.

Отметим, что одним из главных вопросов будет введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Изначально в СМИ называлась дата 24 марта для проведения внеочередного заседания, хотя на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли оно состоится завтра. Читайте подробней, что значит введение ЧП в Украине, и что об этом думает власть.

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