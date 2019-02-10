"Эмоциональная низость": Аваков прокомментировал высказывание полицейского "Ложись, Бандера!"

Министр считает поведение правоохранителя недостойным

Фото: mvs.gov.ua

"Эмоциональная низость": Аваков прокомментировал высказывание полицейского "Ложись, Бандера!" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg 2019-02-10T20:41:00+02:00 Политика Министр считает поведение правоохранителя недостойным

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков осудил высказывание сотрудника полиции "Ложись, Бандера" во время нейтрализации угрозы штурма группой молодых людей Подольского райуправления полиции Киева, подчеркнув, что считает поведение правоохранителя недостойным.

"О "Ложись Бандера" – эмоциональная низость. Это недостойное поведение полицейского. Не писал – (начальник столичного главка полиции – ред.) Андрей Крищенко просил, что сам скажет. Сказал. Все правильно. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!!!", – написал Аваков в своем блоге на интернет-портале "Украинская правда" в воскресенье.

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Ранее стало известно, что полиция отпустила задержанных в Киеве активистов и большинство из них уехали давать показания в Государственное бюро расследований.

Как сегодня признался глава Нацколиции Киева Андрей Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисты "Ложись, Бандера!".

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