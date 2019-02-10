Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Эмоциональная низость": Аваков прокомментировал высказывание полицейского "Ложись, Бандера!"

Сегодня, 20:41

Министр считает поведение правоохранителя недостойным

Фото: mvs.gov.ua
"Эмоциональная низость": Аваков прокомментировал высказывание полицейского "Ложись, Бандера!" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/754/5dd/5c57545dd2203.jpg Политика Министр считает поведение правоохранителя недостойным

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков осудил высказывание сотрудника полиции "Ложись, Бандера" во время нейтрализации угрозы штурма группой молодых людей Подольского райуправления полиции Киева, подчеркнув, что считает поведение правоохранителя недостойным.

"О "Ложись Бандера" – эмоциональная низость. Это недостойное поведение полицейского. Не писал – (начальник столичного главка полиции – ред.) Андрей Крищенко просил, что сам скажет. Сказал. Все правильно. Это недопустимо. За это стоит попросить прощения у людей и стоит сделать выводы!!!", – написал Аваков в своем блоге на интернет-портале "Украинская правда" в воскресенье.

Читайте также

Ранее стало известно, что полиция отпустила задержанных в Киеве активистов и большинство из них уехали давать показания в Государственное бюро расследований.

Как сегодня признался глава Нацколиции Киева Андрей Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисты "Ложись, Бандера!".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Аваков, контрактовая площадь, стычки, Крищенко, С14

Вы сейчас просматриваете новость " "Эмоциональная низость": Аваков прокомментировал высказывание полицейского "Ложись, Бандера!"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция отпустила задержанных в Киеве активистов

Сегодня, 02:44

Большинство из них поехали давать показания в Государственное бюро расследований

В Киеве произошли массовые стычки активистов с полицией: десятки задержанных

Вчера, 17:52

Молодые люди пытались повредить входные двери управления полиции и устроили драку с правоохранителями

Стычки активистов с полицией в Киеве: появились новые подробности и фото

Вчера, 21:29

Активистам инкриминируют хулиганство с применением ножей и газовых баллончиков

Столкновение с активистами в Киеве: в полиции рассказали, кто дал приказ спецназу

Сегодня, 13:49

Крищенко объяснил причину, почему спецподразделение обезвредило молодых людей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Могут даже не позвать на собеседование: что работодатели ищут в ваших соцсетях

Сегодня, 07:38

В социальных сетях грань между личной и деловой жизнью очень тонкая

Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине

Сегодня, 07:19

Для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами

Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Сегодня, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

Вчера, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление