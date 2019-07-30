Верховная Рада / Фото: AFP

Ему — 41 год, он — киевлянин Саша: портрет типичного депутата нового созыва Верховной Рады Илья Требор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2019-07-30T07:23:00+03:00 Политика Парламент поставил рекорд по количеству женщин, а четверо нардепов окончили только среднюю школу

ЦИК подсчитала все протоколы, и мы наконец можем точно сказать, какой же будет Верховная Рада IX созыва. "Сегодня" собрали портрет народного депутата и выяснили, кто в ближайшие пять лет будет принимать законы и реформировать страну.

/ Фото: Сегодня

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В избирательной гонке в этот раз участвовало почти 6 тыс. кандидатов и 65 партий. Переизбраться в новый парламент смогли только 82 нардепа из VIII созыва, а 342 человека получат мандат впервые. Больше всего бывалых парламентариев ведут "Европейская солидарность" (из 25 человек в Раде уже работали 17), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (из 43 — 17) и "Батькивщина" (из 26 — 16). Еще 32 нардепа с опытом зашли по мажоритарке.

В тренде ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью

Президентская партия "Слуга народа", получившая самую мощную поддержку (6,3 млн из 14,6 млн голосов), ведет в ВР только новые лица. Из 254 человек еще никто не имел мандата в прошлом. Она же представит в парламенте и самую молодую фракцию — в среднем нардепу от СН, по данным общественной сети "ОПОРА", чуть больше 37 лет. А вот наиболее "возрастная" будет у "Батькивщины" — почти 50 лет. В целом же Рада помолодела на 7 лет: если средний возраст нардепа в VIII созыве был 48 лет, то в IX — 41 (подробнее см. инфографику). Наконец, у подавляющего большинства (411 нардепов) высшее образование, у девятерых — среднее специальное, а еще четверо окончили только школу.

Поставили эти выборы рекорд и по количеству женщин-нардепов — их будет 86, то есть каждая пятая. В прошлом парламенте, который также установил рекорд по этому показателю, дам было всего 49. Для примера, в Верховной Раде первого созыва у женщин было только 3,5% мандатов (16). Стоит также отметить, что представительницы прекрасного пола есть в первых пятерках всех партий.

А вот самым популярным мужским именем в новой Верховной Раде будет Александр (их 49), а женским — Ирина (8). Уникальными для этого парламента будут имена Жан, Марьян, Владлен, Гео, Давид, Элла, Лада и Алина.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, кто проходит в Раду, и подготовили список всех депутатов и состав будущих депутатских фракций.

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