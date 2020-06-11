Ему больше не захочется: эксперты о том, почему Вакарчук уходит из политики

Эксперты называют разные причины, которые могли бы побудить экс-главу партии "Голос" Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат.

"Я думаю, тут больше личных моментов, нежели каких-либо иных. Спонсоры, окружение Вакарчука убеждают его перед выборами в его миссии, он, как творческий человек, загорается. А в итоге он получил самую маленькую фракцию в парламенте. Более того, не оправдались ожидания, что "слуги народа" будут активно привлекать "Голос" как союзника при проведении реформ. Но и этого не случилось. "Голос" превращается в партию, которую "Слуга народа" использует лишь ситуативно, при голосовании по некоторым вопросам. Тем временем музыкальное окружение Вакарчука, думаю, убедило его, что еще немного, и его перестанут воспринимать как популярного певца. И будут воспринимать лишь как не очень успешного политика. И я думаю, правильно убедило", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Алексей Голобуцкий.

В то же время политолог Виталий Бала убежден, что Святославу Вакарчуку не нравилось заниматься практической политикой.

"Насколько я понимаю, Вакарчуку неинтересно заниматься реальной политикой. Потому что те, кому это на самом деле интересно, прекрасно понимают, куда они идут. И у меня мало сомнений в том, что он больше не захочет идти в политику. Потому что если второй заход еще мог закончиться успехом, то третий – нет. Оппоненты точно будут напоминать избирателям о предыдущем политическом опыте Вакарчука, и это будет его ахиллесовой пятой. Я надеюсь, что его поступок станет примером для известных людей, которые планируют идти в политику – музыкантов, актеров, спортсменов. И для граждан. Этот пример говорит, что политика – это такая же работа, как и другие. Она также требует от человека определенного образования и определенных качеств", – отметил Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня".

Напомним, народный депутат Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатского мандата.

"Считаю частично свою миссию выполненной. Мы привели прекрасную фракцию в парламент, которая только начинает свою жизнь…", – сказал Святослав Вакарчук.

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При этом он отметил, что не прекращает свою политическую деятельность и деятельность в партии "Голос". Ранее Святослав Вакарчук уступил пост главы партии "Голос" Кире Рудык.

В 2007 году Святослав Вакарчук был избран народным депутатом Верховной Рады VI по спискам партии "Наша Украина-Народная самооборона" (15-й номер в списке), однако менее чем через год сложил депутатские полномочия.

В свою очередь фракция "Слуга народа" может не поддержать сложение депутатского мандата Святославом Вакарчуком. Некоторые депутаты против его ухода из парламента и считают, что он со своей фракцией "Голос" должен доработать до конца каденции.

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