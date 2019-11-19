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Энергетика, IТ и не только: Бабиш рассказал о сотрудничестве Украины и Чехии

19 ноября, 13:11

Премьер Чехии посетил украинско-чешский бизнес-форум в Киеве

Андрей Бабиш и Алексей Гончарук

Андрей Бабиш и Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Несмотря на пророссийские взгляды чешского президента Милоша Земана, правительство страны поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом на украинско-чешском бизнес-форуме в Киеве 19 ноября заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Мы видим в Украине новую политическую среду, которая имеет серьезную поддержку украинского общества. Конечно, мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Украины, и, конечно, реформы, которые происходят в различных сферах", – сказал глава чешского правительства.

По словам Бабиша, в его стране многие предприятия заинтересованы в открытии бизнеса в Украине либо сотрудничать с украинскими компаниями.

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"Утром мы встречались с господином премьером Алексеем Гончаруком, и у нас есть целый список от наших компаний, какую деятельность они бы хотели вести. Это и энергетика, и IТ, наши компании также могли бы поставлять и транспортную, и военную технику", – добавил Андрей Бабиш.

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Напомним, 19 ноября начался двухдневный визит Андрея Бабиша в Украину, главной целью которого является укрепление чешско-украинских торгово-экономических отношений.

Ранее в Чехии произошел скандал с президентом Милошем Земаном – он принял делегацию из оккупированного Крыма и, по неподтвержденным сообщениям, признал полуостров российским. По этому поводу МИД Украины выразил протест и вызвал посла Чехии для дачи объяснений.

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Чехия суверенитет Независимость Украины Андрей Бабиш

Источник: УНИАН

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