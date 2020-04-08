"Энергосектор надо немедленно стабилизировать" – Олег Ляшко

Политик призвал сделать все ради того, чтобы не закрывать отечественные шахты и электростанции

Фото: Facebook Олега Ляшко

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко призывает окончательно запретить импорт российской электроэнергии в Украину. В эфире одного из украинских телеканалов политик прокомментировал решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая на время общенационального карантина и 30 суток после его окончания приостановила импорт электроэнергии.

"Это можно было бы считать победой, но, к сожалению, это победа со слезами на глазах. Потому что НКРЭКУ и лично ее председатель Валерий Тарасюк на протяжении полгода, когда украинскую энергетику добивали ногами и десятки тысяч украинцев, работающих в энергетической сфере, оставили без работы, НКРЭКУ способствовала этому грабежу своей преступной бездеятельностью. Они разрешили экспорт в Украину российской, белорусской электроэнергии. В результате Украина заплатила более 7 млрд грн. россиянам и белорусам, забрав у украинцев рабочие места. Именно бездействие НКРЭКУ, министерства энергетики, бывшего правительства Гончарука, Геруса, этого руководителя банды, которая уничтожала энергетику, закончилось тем, что сегодня энергетическая отрасль в Украине находится в чрезвычайно сложном положении", – отметил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Политик подчеркнул, что в Украине наблюдается кризис неплатежей – речь, по его словам, идет почти о 45% платежей. Это, по мнению Олега Ляшка, может угрожать веерными отключениями электроэнергии.

"Я хочу напомнить, что энергетический сектор – это почти 15% ВВП, это почти 14 тыс. рабочих на начало 2020 года, и это 140 млрд. грн. уплаченных налогов. Вот что они добивали, и против кого боролись", – заявил Олег Ляшко.

По мнению политика, против государственной генерации и частных компаний велась разрушительная работа. В частности, для того, "чтобы затем за копейки их приватизировать", отметил Ляшко.

"И делалось это в интересах России, для того, чтобы захватить энергетическую сферу Украины. Поэтому эти преступники, и Тарасюк, и Герус, и бывший премьер-министр Гончарук, и бывший министр энергетики, должны в суде быть, сидеть на скамье подсудимых", – заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Михаил Саакашвили

Сейчас, как считает лидер Радикальной партии, правительство должно немедленно принять решение для стабилизации работы энергетического сектора, чтобы обеспечить украинцев работой.

"Надо, кроме запрета русского, белорусского электричества убрать любое коррупционное, административное вмешательство в работу электроэнергетики. Мы в 2017 году проголосовали закон о рынке электроэнергии, он должен свободно работать. Всем коррупционерам, которые причастны к развалу энергетики, надо руки поотбивать, чтобы они оттуда убрались, и чтобы за эту коррупцию не платили украинцы из собственных карманов", – отметил Олег Ляшко.

Политик считает, что сегодня главный вопрос – это максимальное стимулирование увеличения добычи собственного газа, угля и электричества.

"Надо прекратить покупать импорт, и сделать все, для того, чтобы не закрывать отечественные шахты, отечественные электростанции и обеспечивать украинцев работой", – подытожил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Минэкоэнерго предупредило об угрозе отключения электроэнергии.До этого министерство объяснило ситуацию в энергоснабжении.

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