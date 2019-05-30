Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Епифаний подписал документ, в котором признает деятельность УПЦ КП незаконной

30 мая, 04:39

Все документы УПЦ КП, выданные после 30 января, считаются недействительными

Глава ПЦУ Епифаний
Глава ПЦУ Епифаний. Фото: Getty Images

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний 29 мая подписал указ, которым в очередной раз напомнил, что деятельность ликвидированной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата – путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ - является незаконной.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются не действительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", – говорится в указе.

Одновременно Епифаний временно, до полного выполнения решений Священного Синода от 5 февраля 2019 г. и от 24 мая 2019 г. относительно регистрации в г. Киеве епархии в составе УПЦ (ПЦУ), принял религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева в свое непосредственное подчинение.

В указе Епифаний напомнил, что согласно решениям Поместного Собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года под председательством Патриарха Филарета, эта церковь решила прекратить деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ.

Священный Синод УПЦ (ПЦУ) на своем заседании 5 февраля 2019 г. Решил, что "Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева), которые до 15 декабря 2018 г. находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины".

"Однако в течение 4 месяцев указанная епархия в составе УПЦ (ПЦУ) юридически не зарегистрирована и документы на ее регистрацию управляющим епархией не подготовлены и не поданы", – уточнил Епифаний. 

Напомним, священный Синод Православной церкви Украины, который прошел 24 мая в соборе Софии Киевской, засвидетельствовал внутреннее единство церкви и выразил поддержку ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет считает, что новая объединенная церковь в стране должна называться Украинской православной церковью, а не Православной церковью Украины, так как это создает проблемы для украинцев за границей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег упц кп, филарет, киевский патриархат, Епифаний, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Епифаний подписал документ, в котором признает деятельность УПЦ КП незаконной". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Филарет пришел на литургию по случаю именин митрополита Епифания

25 мая, 14:31

Торжественная литургия прошла в Михайловском Златоверхом монастыре

В ПЦУ призвали к единству и поддержали Епифания

24 мая, 16:04

Синод призвал всех клириков решать конфликты в духе "завещанной Господом братской любви"

Священникам ПЦУ запретили быть депутатами Рады: Епифаний раскрыл детали

24 мая, 15:35

Предстоятель ПЦУ рассказал, на каком уровне разрешено избираться клирикам

Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата

24 мая, 14:54

Почетный патриарх поместной украинской церкви все еще настаивает на существовании УПЦ КП

Филарет: Если бы заранее знали содержание томоса, мы бы не согласились

23 мая, 16:52

Патриарх отметил много противоречивых пунктов

"Чтобы в церкви царили единство и мир": Епифаний созывает Священный синод

16 мая, 16:12

Глава ПЦУ рассказал о ситуации с Филаретом и прояснил, собираются ли отправлять почетного патриарха на покой

СМИ: в Киеве горит средний разведывательный корабль (видео)

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Назван самый полезный суп

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

10 причин почему жить одному — здорово

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь