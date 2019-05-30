Епифаний подписал документ, в котором признает деятельность УПЦ КП незаконной
Все документы УПЦ КП, выданные после 30 января, считаются недействительными
Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний 29 мая подписал указ, которым в очередной раз напомнил, что деятельность ликвидированной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата – путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ - является незаконной.
"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 г., являются не действительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", – говорится в указе.
Одновременно Епифаний временно, до полного выполнения решений Священного Синода от 5 февраля 2019 г. и от 24 мая 2019 г. относительно регистрации в г. Киеве епархии в составе УПЦ (ПЦУ), принял религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе г. Киева в свое непосредственное подчинение.
В указе Епифаний напомнил, что согласно решениям Поместного Собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года под председательством Патриарха Филарета, эта церковь решила прекратить деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ.
Священный Синод УПЦ (ПЦУ) на своем заседании 5 февраля 2019 г. Решил, что "Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева), которые до 15 декабря 2018 г. находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины".
"Однако в течение 4 месяцев указанная епархия в составе УПЦ (ПЦУ) юридически не зарегистрирована и документы на ее регистрацию управляющим епархией не подготовлены и не поданы", – уточнил Епифаний.
Напомним, священный Синод Православной церкви Украины, который прошел 24 мая в соборе Софии Киевской, засвидетельствовал внутреннее единство церкви и выразил поддержку ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет считает, что новая объединенная церковь в стране должна называться Украинской православной церковью, а не Православной церковью Украины, так как это создает проблемы для украинцев за границей.
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