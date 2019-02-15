Епифаний встретился с Вакарчуком

Предстоятель ПЦУ и музыкант обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества

Интронизация Епифания в Софии Киевской. Фото: Сегодня

Епифаний встретился с Вакарчуком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/69b/b99/5c569bb999c1b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/69b/b99/5c569bb999c1b.png 2019-02-15T02:13:00+02:00 Политика Предстоятель ПЦУ и музыкант обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на встрече с музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества, сообщила пресс-служба Киевской митрополии.

"В ходе встречи речь шла о дальнейших шагах, как Церкви, так и общества и государства в утверждении независимости, обеспечении прав и свобод человека. Были обсуждены пути достижения мира в Украине. Вакарчук отметил, что важную роль в этом процессе играет голос Церкви. В свою очередь Митрополит Епифаний подчеркнул уникальную роль украинской культуры, музыки и песен, которые должны не только развлекать, но и служить доброму делу утверждения среди аудитории правильных моральных ориентиров", – говорится в сообщении.

Кроме того, Вакарчук поздравил Предстоятеля ПЦУ с объединением ветвей украинского православия в единую поместную Церковь, получением Томоса и с его интронизацией.

Митрополит Епифаний поблагодарил Вакарчука за визит. Стороны обменялись подарками и взаимными словами поддержки.

Напомним, 5 февраля состоялось первое заседание Синода ПЦУ.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Епифаний встретился с Вакарчуком". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.