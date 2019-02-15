Епифаний встретился с Вакарчуком
Предстоятель ПЦУ и музыкант обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на встрече с музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества, сообщила пресс-служба Киевской митрополии.
"В ходе встречи речь шла о дальнейших шагах, как Церкви, так и общества и государства в утверждении независимости, обеспечении прав и свобод человека. Были обсуждены пути достижения мира в Украине. Вакарчук отметил, что важную роль в этом процессе играет голос Церкви. В свою очередь Митрополит Епифаний подчеркнул уникальную роль украинской культуры, музыки и песен, которые должны не только развлекать, но и служить доброму делу утверждения среди аудитории правильных моральных ориентиров", – говорится в сообщении.
Кроме того, Вакарчук поздравил Предстоятеля ПЦУ с объединением ветвей украинского православия в единую поместную Церковь, получением Томоса и с его интронизацией.
Митрополит Епифаний поблагодарил Вакарчука за визит. Стороны обменялись подарками и взаимными словами поддержки.
Напомним, 5 февраля состоялось первое заседание Синода ПЦУ.
3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.
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