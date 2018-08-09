Эпоха Кучмы: каким люди помнят второго президента

"Скажите, какое общество мы собираемся строить, и я его буду строить", – сказал однажды второй президент Украины Леонид Кучма – и, как отмечают историки и эксперты, ему это удалось. Украина получила мировое признание суверенной страны, независимой – политически и экономически, рекордные показатели ВВП, улучшение жизни граждан.

Сегодня, 9 августа, второму президенту Украины Леониду Кучме исполняется 80 лет. Как парню из деревни удалось возглавить страну, каким его вспоминают друзья детства, коллеги с завода и соратники в большой политике? Яркие страницы жизни юбиляра – в материале "Сегодня".

Леонид Данилович Кучма - единственный, кто смог продержать президентскую булаву 10 лет. На первую инаугурацию он скромно вошел через боковую дверь парламентского зала – похоже, нервничал и поправлял пиджак.

Его президентский путь начался с тропы через густой лес с волками. Тогда еще рыжий мальчишка, он ежедневно проходил по восемь километров – шел в соседнее село, в школу.

"Списывать не давал, но все видел, так через парту глядь: ошибка, Тоня. Поспрашиваешь на переменке – он обязательно скажет. Математика крепко, но вообще в всем был молодец, голова варила", рассказала одноклассница Леонида Кучмы Антонина Сердюк.

Леонид Кучма окончил физико-технический факультет Днепровского университета. На "Южмаше" Кучма доказал: он – первоклассный ракетчик. Тогда будущего главы государства в нем выдавало одно: подпись.

"Что мне еще нравилось в нем – у него очень красивая подпись. Видели? Не проволоки накрученные, а такая оригинальная "Л. Кучма" малюсенькая", – отметил бывший коллега Леонида Кучмы Борис Васильев.

Роспись Леонида Кучмы. Источник: wikimedia

Так же, как ракету – стремительно вверх, – Кучма-президент запустил позже и экономику Украины. В начале 1994 года на руках у населения были купоны. Считать приходилось разве что их многочисленные нули. Зарплаты задерживали а то и вовсе не выдавали, процветал бартер. Бюджет не получал денег, и в стране была гиперинфляция.

Позже Кучма скажет: "Когда я пришел, в нашей казны разве одни мыши бегали".

"Он советский директор самого большого и в Украине, и Союзе предприятия, самого бюджетного, самого финансово обеспеченного, а у него на уровне генов было чувство справедливости и верности рыночного пути", – отметил заведующий отделом финансовой политики Администрации Президента Украины Леонида Кучмы (1993-1994) Павел Гайдуцкий.

Переход от плановой к рыночной экономике, появление собственной валюты – гривни, – земельная реформа, ваучерная приватизация – это все дало результат: впервые в Украине рос ВВП. Запад называл Украину восточноевропейским экономическим чудом.



Чудом была и внешняя политика того времени: курс на вступление в Евросоюз и НАТО, и одновременно – тесное сотрудничество с Россией. Сейчас это кажется невозможным, а тогда Кучма искусно держал баланс. Такой его подход позже назовут "многовекторностью".

"Энтони Лейк, который был при Клинтоне, рекомендовал говорить напрямую и откровенно с такими людьми, как Кучма и Горбулин. Мы были совершенно не МИДовскиго стиля люди. И он, и я говорили то, что считали нужным – наверное, в этом плане мы просто удивляли американцев", – рассказал секретарь СНБО (1996-1999), советник президента Украины Леонида Кучмы Владимир Горбулин.

"Один человек в администрации президента России, работающий ранее, мне сказал: Леонид Данилович – сказал он, – долгие годы очень искусно и профессионально водил нас за нос... Понимали ... и ничего сделать не могли", – отметил пресс-секретарь Президента Украины Леонида Кучмы (1998-2001) Александр Мартыненко.

Ничего не смогла сделать Россия и в 2003 году, когда продолжалось противостояние вокруг островка Тузла в Керченском проливе. Это было очевидное и дерзкое посягательство на украинскую территорию, а, следовательно, и на суверенитет нашего государства. События разворачивались быстро и угрожающе, и президент Кучма прервал официальный визит в Бразилию, чтобы прилететь в Крым.

"Поведение было предельно решительным. Если будет приближение к острову опасным и может рассматриваться, как нарушение границы украинской, то начинать активные действия. – Открывать огонь? – Естественно!" – поделился воспоминаниями Горбулин.

До открытого конфликта тогда не дошло – Кучма лицом к лицу переговорил с Путиным и заставил Россию отступить.

"Они вместе охотились, и Путин завидовали Кучме, как тот метко стреляет", – добавил Горбулин.

"Украина – не Россия" – эти слова Кучмы станут впоследствии крылатыми. Его понимание кардинальных различий двух стран, двух народов, уникальная способность вести переговоры с кем угодно и, главное, – умение убеждать оппонента в своей правоте, – пригодились через 10 лет после его президентства, в критическом для Украины 2014 году.

"Тот факт, что его нынешний президент пригласил возглавить переговорную группу в Минске – именно это свидетельствует о том, что он является настоящим дипломатом", – отметил министр иностранных дел Украины (2003-2005) Константин Грищенко.

Сам Кучма ни дипломатом, ни политиком себя не считает. Говорил о себе просто: "я – ракетчик". Впрочем, скромное самоопределение лишь подчеркивает его вклад в новейшую историю Украины. "Данилович, прости! Данилович, вернись!" – с такими словами украинцы отпустили с поста президента и сегодняшнего именинника Леонида Кучму.