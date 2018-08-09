Эпоха Кучмы: рождение гривни, экономический рост и начало евроинтеграции

Гривна и Конституция в Украине появились как раз во время президентства Леонида Кучмы

9 августа свое 80-летие отмечает Леонид Кучма, второй президент Украины, который пробыл на этом посту дольше всего – целых 11 лет. За время его правления произошло очень многое: Крым получил статус Автономной республики, первый украинский астронавт отправился в космос, а экономические показатели нашей страны в основном радовали стабильностью. Сайт "Сегодня" решил вспомнить о самых важных событиях времен Кучмы.

Экономический рост, появление гривни и активные реформы

Леонид Данилович сменил на посту президента Леонида Кравчука 10 июля 1994 г. И, пожалуй, первое, о чем стоит вспомнить – это экономическое состояние Украины. После распада Советского союза в стране начался кризис, деньги обесценивались, а гиперинфляция превышала 400%. До победы на выборах Кучмы радикальных экономических реформ в стране не было, а большая часть экономики Украины напрямую зависела от России.

Украина оказалась в критическом положении: долги перед соседними странами, долги перед населением, дефицит госбюджета, высокий уровень безработицы и фактическое отсутствие национальной валюты. Потому необходимо было проводить активные реформы экономического сектора. Так, была осуществлена средняя и малая приватизация, в 1996 г. началась аграрная реформа, в ходе которой земли колхозов были отданы, как паи, тем украинцам, которые на них работали.

На украинском рынке начали появляться финансово-промышленные группы, а в 1996 г. Кучма подписал указ о том, чтобы сделать гривну денежной единицей Украины. Уже в сентябре начался обмен купоно-карбованцев, которые были до этого, на гривни, в соотношении 100 000 карбованцев на 1 гривню.

"Во времена Кучмы была проведена денежная реформа, появились гособлигации, в целом создан аппарат, начиная с Нацбанка и заканчивая другими структурами. Кроме того, была выстроена экспортно-ориентирована модель экономики, и появились экспортеры", – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Из-за реформ уже в 2000 г. в Украине впервые после распада союза наблюдался экономический рост. В среднем с 2000 по 2004 г. рост ВВП составил около 8,4%, за все время президентства Кучмы заработная плата украинцев выросла в 2,5 раза, не говоря уже о том, что долги перед соседними странами за энергоносители и т.п. были погашены.

"Первый период президентства Кучмы – это кризисный период, когда страна переживала падение экономики, но уже тогда намечались позитивные тенденции. Страна постепенно выходила из конфликтов и даже переизбрание Кучмы на второй срок было признаком стабильности. А второй период характеризовался выходом страны из политического кризиса. Особенно в 2002, 2003 годах наблюдался высокий темп экономического роста, кредитный и строительный бумы... Долгое время социальные институты были слабые. Они и сейчас остаются слабыми. Но при Кучме таки произошло их укрепление", – рассказывает политолог, директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

Статус Крыма

Ситуация вокруг Крыма всегда была довольно сложной. Так, в 1991 г. в Крыму приняли декларацию о стремлении остаться в составе Украины. Но уже в 1992 году Крымская АССР была переименована местными властями в "Республику Крым", а позже было заявлено о "Республике Крым" как "демократическом государстве в составе Украины". Этот акт был признан Верховной Радой Украины противоречащим Конституции Украины, и позже был отменен уже и Верховным Советом Крыма.

Однако в 1994 году в Крыму избрали "президента" – пророссийского политика Юрия Мешкова. В этом же году парламент Крыма принял постановление "О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым", которое возвращало в действие Конституцию Крыма в редакции от 6 мая 1992 года, согласно которой, в частности, "Республика Крым входит в государство Украина и определяет с ней свои отношения на основе Договора и соглашений", а также "самостоятельно вступает в отношения с другими государствами и организациями".

Но уже 17 марта 1995 г. президент Кучма подписал Закон Украины "Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым". Днем позже за этот Закон проголосовала Рада. Крым на законодательном уровне получил статус Автономной Республики в составе Украины, а должность "президента Крыма" была отменена.

"В 1994 году был огромный риск потерять полуостров, так как существовала так называемая "мешковщина". Тогдашнее крымское руководство хотело увести Крым в Россию. Украинское правительство действовало гибко, очень оперативно и эффективно. Оно активно занималось проблемой интеграции Крыма в украинское государство. Кроме того, руководство Украины сняло внешнее напряжение вокруг полуострова за счет договоренностей с Россией. В договоре с соседним государством 1998 года была закреплена норма, что Крым – это Украина", – говорит Фесенко.

Договор, как известно, не помешал России захватить украинский Крым в 2014 году, но это уже гораздо более поздняя история...

Отпор территориальным посягательствам России на остров Тузла

Полномасштабный конфликт вокруг острова Тузла развернулся между Россией и Украиной в 2003 г. Еще в далеком 1941 г. остров Тузла (появившийся в 1925 году в результате размыва из-за сильного шторма узкой косы, которая продолжала Таманский полуостров) входил в состав Крымской АССР, а в 1954 г. вместе с Крымом перешел к Украине. Но в 2003 г. власти Краснодарского края начали строить дамбу от Таманского полуострова в сторону Керчи и до острова Тузла, который был пограничным.

Украинская позиция заключалась в следующем – Азовское море и Керченский пролив должны быть внутренними водами Украины и РФ, которые разделяет государственная граница. Остров Тузла при этом относится к Украине. Российская же сторона заявляла, что Тузла – не остров, а коса, а четких границ в указанном районе нет.

В связи с резким напряжением обстановки Леонид Кучма прервал свой официальный визит в Бразилию и поехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре строительство остановилось – на тот момент от российских рабочих до украинских пограничников оставались считанные метры. Тогда был подписан "Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", а остров остался под управлением Украины. Правда, согласно официальной позиции Российской Федерации, статус острова "остался неопределенным".

Появилась Конституция Украины

Помимо того, что в нашей стране появилась стабильная национальная валюта, в 1996 г. была принята и Конституция Украины. Кучма продвигал идею разработки и принятия новой Конституции, а также был инициатором подписания Конституционного договора в июне 1995 г., который стал прообразом основного закона страны.

В Раде закон принимать не спешили, поэтому Кучма заявил, что собирается вынести его на всеукраинский референдум. Именно это и способствовало ускорению принятия Конституции.

В Конституции был закреплен статус украинского языка как единственного государственного. По мнению Фесенко, президент вел очень гибкую государственную политику в это вопросе.

"Это была политика мягкой интеграции русскоязычных граждан в новое украинское государство с постепенным освоением украинского языка и украинского культурно кода", – поясняет политолог.

Космические приоритеты

В период правления Кучмы активно развивалась космическая отрасль. Так, президент подписал ряд международных соглашений и уже в 1995 г. в космос был запущен украинский спутник "Сич-1". В 1997 г. Украина шагнула еще дальше и отправила в полет своего космонавта – Леонида Каденюка. Он совершил полет продолжительностью в 15 дней и 16 часов на космическом корабле-шаттле "Колумбия".

К слову, Леонид Каденюк, ушедший из жизни 31 января 2018 года, до сих пор остается не только первым, но и единственным украинским космонавтом.

Политика многовекторности и евроинтеграция

Одной из отличительных черт политики того времени стала многовекторность. Долгое время Украина пребывала в серьезной зависимости от России. Именно при Кучме Украина начала делать первые шаги в сторону сотрудничества с ЕС и НАТО и постепенно отходить от Российской Федерации.

"Для демократических стран многовекторная политика – аксиома. Это особенно важно для Украины, которая находится между Россией, с одной стороны, и странами ЕС и НАТО – с другой. Если хочешь мира, поддерживай прежде всего добрососедские отношения. Другого просто не дано. Скажу больше. Украина, отгороженная от России каменной стеной, менее интересна Западу, чем государство с развитой сетью экономических отношений с соседними странами. Понятно, что я не имею в виду нынешнюю ситуацию открытой военной агрессии против нашей страны. Я говорю об общем принципе", – недавно отметил Леонид Кучма в своем интервью Фактам.



В 2003 г. даже вышла знаменитая книга Леонида Кучмы "Украина – не Россия" (сама эта фраза стала крылатой), в которой он поделился своим взглядом на проблемные вопросы двух стран, их историю, культурные и социальные отличия.

В 1994 г. Украиной был подписан "Будапештский меморандум" с США, Великобританией, Францией, Китаем и Россией. Документ фиксировал безъядерный статус Украины, а взамен обещал ей защиту от внешних угроз. События 2014 и последующих годов показали, что реальных гарантий Украине этот документ не дал, и до сих пор меморандум остается темой обсуждений, однако на тот момент это было значимым дипломатическим шагом.

В Совет Европы Украина хотела вступить сразу же после распада СССР – еще 14 июля 1992 года наша страна официально заявила о таком желании. Но само вступление произошло во время первого срока Кучмы - 9 ноября 1995 года на торжественной церемонии в Страсбурге на площади перед Дворцом Европы был поднят Государственный флаг Украины.

В 1997 г. Кучма стал инициатором создания организации ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие), которая должна была стать противодействием доминирующей в регионе России. В эту организацию вошла Украина, Азербайджан, Молдова, Грузия и чуть позже присоединился Таджикистан.

В июле 2002 г. Кучма подписал указ о национальной безопасности и обороне Украины, который предполагал интеграцию нашей страны в евроатлантические структуры. А год спустя был утвержден план о сотрудничестве между Украиной и НАТО. Кучма пытался укрепить отношения как с западными государствами, так и со странами Азии, Латинской Америки и СНГ.

В Украину приезжали многие мировые лидеры. В частности, в 2001 г. Украину посетил Папа Римский Иоанн Павел ІІ, а президент США Билл Клинтон дважды приезжал с официальным визитом по приглашению главы украинского государства.

Участие в Трехсторонней контактной группе

Пост президента Леонид Кучма покинул в 2004 г. Однако окончательно из большой политики не ушел. В настоящее время он состоит в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2014 г. Кучма вместе с представителем от России и ОБСЕ подписал Минское соглашение, которое предусматривало прекращение огня на Востоке Украины. На данный момент, второй украинский президент, по сути, является единственным бессменным участником ТКГ.