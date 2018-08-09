Эпоха Кучмы: рождение гривни, экономический рост и начало евроинтеграции

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Гривна и Конституция в Украине появились как раз во время президентства Леонида Кучмы  

Леонид Кучма пробыл президентом Украины дольше всех – 11 лет. Фото: AFP
Леонид Кучма пробыл президентом Украины дольше всех – 11 лет. Фото: AFP

9 августа свое 80-летие отмечает Леонид Кучма, второй президент Украины, который пробыл на этом посту дольше всего – целых 11 лет. За время его правления произошло очень многое: Крым получил статус Автономной республики, первый украинский астронавт отправился в космос, а экономические показатели нашей страны в основном радовали стабильностью. Сайт "Сегодня" решил вспомнить о самых важных событиях времен Кучмы.

Экономический рост, появление гривни и активные реформы

Леонид Данилович сменил на посту президента Леонида Кравчука 10 июля 1994 г. И, пожалуй, первое, о чем стоит вспомнить – это экономическое состояние Украины. После распада Советского союза в стране начался кризис, деньги обесценивались, а гиперинфляция превышала 400%. До победы на выборах Кучмы радикальных экономических реформ в стране не было, а большая часть экономики Украины напрямую зависела от России.

Украина оказалась в критическом положении: долги перед соседними странами, долги перед населением, дефицит госбюджета, высокий уровень безработицы и фактическое отсутствие национальной валюты. Потому необходимо было проводить активные реформы экономического сектора. Так, была осуществлена средняя и малая приватизация, в 1996 г. началась аграрная реформа, в ходе которой земли колхозов были отданы, как паи, тем украинцам, которые на них работали.

На украинском рынке начали появляться финансово-промышленные группы, а в 1996 г. Кучма подписал указ о том, чтобы сделать гривну денежной единицей Украины. Уже в сентябре начался обмен купоно-карбованцев, которые были до этого, на гривни, в соотношении 100 000 карбованцев на 1 гривню.

"Во времена Кучмы была проведена денежная реформа, появились гособлигации, в целом создан аппарат, начиная с Нацбанка и заканчивая другими структурами. Кроме того, была выстроена экспортно-ориентирована модель экономики, и появились экспортеры", – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Из-за реформ уже в 2000 г. в Украине впервые после распада союза наблюдался экономический рост. В среднем с 2000 по 2004 г. рост ВВП составил около 8,4%, за все время президентства Кучмы заработная плата украинцев выросла в 2,5 раза, не говоря уже о том, что долги перед соседними странами за энергоносители и т.п. были погашены.

"Первый период президентства Кучмы – это кризисный период, когда страна переживала падение экономики, но уже тогда намечались позитивные тенденции. Страна постепенно выходила из конфликтов и даже переизбрание Кучмы на второй срок было признаком стабильности. А второй период характеризовался выходом страны из политического кризиса. Особенно в 2002, 2003 годах наблюдался высокий темп экономического роста, кредитный и строительный бумы... Долгое время социальные институты были слабые. Они и сейчас остаются слабыми. Но при Кучме таки произошло их укрепление", – рассказывает политолог, директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

Статус Крыма

Ситуация вокруг Крыма всегда была довольно сложной. Так, в 1991 г. в Крыму приняли декларацию о стремлении остаться в составе Украины. Но уже в 1992 году Крымская АССР была переименована местными властями в "Республику Крым", а позже было заявлено о "Республике Крым" как "демократическом государстве в составе Украины". Этот акт был признан Верховной Радой Украины противоречащим Конституции Украины, и позже был отменен уже и Верховным Советом Крыма.

Однако в 1994 году в Крыму избрали "президента" – пророссийского политика Юрия Мешкова. В этом же году парламент Крыма принял постановление "О восстановлении конституционных основ государственности Республики Крым", которое возвращало в действие Конституцию Крыма в редакции от 6 мая 1992 года, согласно которой, в частности, "Республика Крым входит в государство Украина и определяет с ней свои отношения на основе Договора и соглашений", а также "самостоятельно вступает в отношения с другими государствами и организациями".

Но уже 17 марта 1995 г. президент Кучма подписал Закон Украины "Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым". Днем позже за этот Закон проголосовала Рада. Крым на законодательном уровне получил статус Автономной Республики в составе Украины, а должность "президента Крыма" была отменена.

"В 1994 году был огромный риск потерять полуостров, так как существовала так называемая "мешковщина". Тогдашнее крымское руководство хотело увести Крым в Россию. Украинское правительство действовало гибко, очень оперативно и эффективно. Оно активно занималось проблемой интеграции Крыма в украинское государство. Кроме того, руководство Украины сняло внешнее напряжение вокруг полуострова за счет договоренностей с Россией. В договоре с соседним государством 1998 года была закреплена норма, что Крым – это Украина", – говорит Фесенко. 

Договор, как известно, не помешал России захватить украинский Крым в 2014 году, но это уже гораздо более поздняя история...

Отпор территориальным посягательствам России на остров Тузла

Полномасштабный конфликт вокруг острова Тузла развернулся между Россией и Украиной в 2003 г. Еще в далеком 1941 г. остров Тузла (появившийся в 1925 году в результате размыва из-за сильного шторма узкой косы, которая продолжала Таманский полуостров) входил в состав Крымской АССР, а в 1954 г. вместе с Крымом перешел к Украине. Но в 2003 г. власти Краснодарского края начали строить дамбу от Таманского полуострова в сторону Керчи и до острова Тузла, который был пограничным.

Украинская позиция заключалась в следующем – Азовское море и Керченский пролив должны быть внутренними водами Украины и РФ, которые разделяет государственная граница. Остров Тузла при этом относится к Украине. Российская же сторона заявляла, что Тузла – не остров, а коса, а четких границ в указанном районе нет.

В связи с резким напряжением обстановки Леонид Кучма прервал свой официальный визит в Бразилию и поехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вскоре строительство остановилось – на тот момент от российских рабочих до украинских пограничников оставались считанные метры. Тогда был подписан "Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", а остров остался под управлением Украины. Правда, согласно официальной позиции Российской Федерации, статус острова "остался неопределенным".

Появилась Конституция Украины

Помимо того, что в нашей стране появилась стабильная национальная валюта, в 1996 г. была принята и Конституция Украины. Кучма продвигал идею разработки и принятия новой Конституции, а также был инициатором подписания Конституционного договора в июне 1995 г., который стал прообразом основного закона страны.

В Раде закон принимать не спешили, поэтому Кучма заявил, что собирается вынести его на всеукраинский референдум. Именно это и способствовало ускорению принятия Конституции.

В Конституции был закреплен статус украинского языка как единственного государственного. По мнению Фесенко, президент вел очень гибкую государственную политику в это вопросе.

"Это была политика мягкой интеграции русскоязычных граждан в новое украинское государство с постепенным освоением украинского языка и украинского культурно кода", – поясняет политолог.

Космические приоритеты

В период правления Кучмы активно развивалась космическая отрасль. Так, президент подписал ряд международных соглашений и уже в 1995 г. в космос был запущен украинский спутник "Сич-1". В 1997 г.  Украина шагнула еще дальше и отправила в полет своего космонавта  – Леонида Каденюка. Он совершил полет продолжительностью в 15 дней и 16 часов на космическом корабле-шаттле "Колумбия".

К слову, Леонид Каденюк, ушедший из жизни 31 января 2018 года, до сих пор остается не только первым, но и единственным украинским космонавтом.

Политика многовекторности и евроинтеграция

Одной из отличительных черт политики того времени стала многовекторность. Долгое время Украина пребывала в серьезной зависимости от России. Именно при Кучме Украина начала делать первые шаги в сторону сотрудничества с ЕС и НАТО и постепенно отходить от Российской Федерации.

"Для демократических стран многовекторная политика – аксиома. Это особенно важно для Украины, которая находится между Россией, с одной стороны, и странами ЕС и НАТО – с другой. Если хочешь мира, поддерживай прежде всего добрососедские отношения. Другого просто не дано. Скажу больше. Украина, отгороженная от России каменной стеной, менее интересна Западу, чем государство с развитой сетью экономических отношений с соседними странами. Понятно, что я не имею в виду нынешнюю ситуацию открытой военной агрессии против нашей страны. Я говорю об общем принципе", – недавно отметил Леонид Кучма в своем интервью Фактам.

В 2003 г. даже вышла знаменитая книга Леонида Кучмы "Украина – не Россия" (сама эта фраза стала крылатой), в которой он поделился своим взглядом на проблемные вопросы двух стран, их историю, культурные и социальные отличия.

В 1994 г. Украиной был подписан "Будапештский меморандум" с США, Великобританией, Францией, Китаем и Россией. Документ фиксировал безъядерный статус Украины, а взамен обещал ей защиту от внешних угроз. События 2014 и последующих годов показали, что реальных гарантий Украине этот документ не дал, и до сих пор меморандум остается темой обсуждений, однако на тот момент это было значимым дипломатическим шагом.

В Совет Европы  Украина хотела вступить сразу же после распада СССР – еще 14 июля 1992 года наша страна официально заявила о таком желании. Но само вступление произошло во время первого срока Кучмы -  9 ноября 1995 года на торжественной церемонии в Страсбурге на площади перед Дворцом Европы был поднят Государственный флаг Украины.

В 1997 г. Кучма стал инициатором создания организации ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие), которая должна была стать противодействием доминирующей в регионе России. В эту организацию вошла Украина, Азербайджан, Молдова, Грузия и чуть позже присоединился Таджикистан.

В июле 2002 г. Кучма подписал указ о национальной безопасности и обороне Украины, который предполагал интеграцию нашей страны в евроатлантические структуры. А год спустя был утвержден план о сотрудничестве между Украиной и НАТО. Кучма пытался укрепить отношения как с западными государствами, так и со странами Азии, Латинской Америки и СНГ.

В Украину приезжали многие мировые лидеры. В частности, в 2001 г. Украину посетил Папа Римский Иоанн Павел ІІ, а президент США Билл Клинтон дважды приезжал с официальным визитом по приглашению главы украинского государства.

Участие в Трехсторонней контактной группе

Пост президента Леонид Кучма покинул в 2004 г. Однако окончательно из большой политики не ушел. В настоящее время он состоит в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

В 2014 г. Кучма вместе с представителем от России и ОБСЕ подписал Минское соглашение, которое предусматривало прекращение огня на Востоке Украины. На данный момент, второй украинский президент, по сути, является единственным бессменным участником ТКГ.
Россия, НАТО, Крым, ЕС, Кучма, Леонид Кучма

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Источник:

"Сегодня"

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