Эрдоган приедет в Украину: названа дата и цель визита

Президенты подпишут ряд двусторонних документов и примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме

Реджеп Эрдоган / REUTERS/Denis Balibouse

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 3 февраля, посетит Украину и встретится с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Так, встреча запланирована на 11:00 в Мариинском дворце. В 13:30 президенты подпишут ряд двусторонних документов, после чего в 13:40 главы государств встретятся с представителями СМИ.

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В 16:00 Зеленский и Эрдоган примут участие в украинско-турецком бизнес-форуме, который будет проходить в Торгово-промышленной палаты.

Ранее Украину посетил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Он провел ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Среди прочего, Помпео обсудил с Зеленским развитие инфраструктуры Донбасса.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее посоветовал Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

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