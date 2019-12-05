Ермак анонсировал разговор Зеленского с Макроном

Советник президента рассказал, есть ли сомнения у Франции и Германии по Украине

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

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Президент Владимир Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил советник главы украинского государства Андрей Ермак во время дискуссии в Chatham House в Лондоне "Украина: большие ожидания", где также находятся корреспонденты "Сегодня".

"Я получил информацию, что сегодня будет телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Макроном. Думаю, было бы правильно, что президенты лично пообщаются, и, я думаю, что президент Макрон поделиться своими идеями. После этого будет официальная позиция", – сказал он.

Эрмак отметил, что "не чувствует каких-либо колебаний или отступлений в позиции поддержки Украины в "нормандском формате" ни со стороны Германии, ни со стороны Франции.

Читайте на сайте Сегодня также интервью с Андреем Ермаком: "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины". Он рассказал, как президент Владимир Зеленский планирует защищать национальные интересы, что является главными целями украинской власти на Донбассе сегодня и много другое.

Напомним, встреча "Нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России. Это первые с 2016 года переговоры в данном формате, но пока трудно спрогнозировать итог новой попытки урегулировать конфликт на Донбассе. На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался, чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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