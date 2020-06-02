Ермак и министр обороны Германии обсудили Донбасс: подробности встречи в Берлине

Глава Офиса президента Андрей Ермак прилетел в Германию на переговоры по Донбассу. Он уже встретился с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и обсудил с ней ситуацию на востоке нашей страны, сообщает сайт президента Украины.

Отмечается, что на переговорах также присутствовал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Ермак объяснил немецкой стороне, что для скорейшего урегулирования конфликта на Донбассе необходимо обеспечить выполнение согласованных выводов саммита в "нормандском формате" в Париже.

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"Прекращение обстрелов является базовым условием для дальнейшего разведения сил и разминирования", – сказал руководитель ОПУ и добавил, что наблюдатели ОБСЕ также должны получить полную свободу передвижения, в том числе и на оккупированных территориях.

В свою очередь министр обороны Германии отметила, что Украина является другом ее страны и Берлин поддерживает Украину на пути к миру и не признает оккупации украинских территорий – Донбасса и Крыма. По ее словам, это вопиющее нарушением международного права со стороны России. Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что нормализация отношений с Россией возможна только после восстановления территориальной целостности Украины. Немецкая сторона также поддерживает инициативы Киева по интенсификации переговоров в Минске и ожидает продвижения в "нормандском формате".

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Министр обороны ФРГ отметила, что Германия готова и в дальнейшем оказывать помощь в реализации реформ в Украине, а также приняла приглашение своего украинского коллеги Андрея Тарана посетить Украину с визитом.

Отметим, что глава Офиса президента и министр иностранных дел Украины сегодня в Берлине проводят переговоры. Читайте об этом подробней в материале: "Нормандский формат" на паузе: что Кулеба и Ермак могут привезти из Берлина по Донбассу".

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Смотрите также комментарий Кулебы об итогах переговоров в "нормандском формате" 30 апреля между министрами иностранных дел:

Видео: МИД Украины

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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