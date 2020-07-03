Ермак летит в Германию на переговоры по Донбассу

В Берлине пройдет встреча с политическими советниками лидеров стран - участниц "нормандского формата"

Глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 3 июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины на переговорах по Донбассу Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств – участников "нормандского формата".

"В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в "нормандской формате" в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине", - говорится в сообщении.

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Ранее Андрей Ермак заявил, что "нормандский формат" стал на паузу из-за того, что практически нет прогресса в выполнении согласованных выводов саммита в Париже, причем проблема только в российской стороне. В то же время встреча "Нормандской четверки" на уровне глав государств должна состояться в ближайшие месяцы.

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Смотрите отчет министра иностранных дел Дмитрий Кулебы об итогах предыдущего визита украинской делегации в Берлин.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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