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Ермак обсудил с G7 и ЕС борьбу с коронавирусом в Украине

24 марта, 19:06

Станислав Кожемякин

У Зеленского договорились с иностранными партнерами о взаимной борьбе с экономическими последствиями COVID-19

Послы стран "Большой семерки" и Евросоюза согласны с необходимостью консолидации усилий с Украиной для преодоления последствий пандемии коронавируса для мировой экономики.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины после того, как руководитель ведомства Андрей Ермак провел встречу с послами G7 и ЕС, в центре внимания которой был вопрос борьбы с COVID-19 в мире и в Украине.

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"Собеседники высоко оценили усилия Президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса в нашей стране. В этой связи был обсужден ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств", – отметили в ОПУ.

Как заявил Ермак, президент Владимир Зеленский почти ежедневно обсуждает с мировыми лидерами по телефону обоюдную поддержку во время пандемии, как, например, недавно с премьером Канады Джастином Трюдо.

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Кроме того, глава ОПУ проинформировал собеседников о ситуации с безопасностью на Донбассе и встрече Трехсторонней контактной группы, которая прошла в Минске 11 марта.

"Представители стран "Группы семи" и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержке реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", – отметили в Офисе президента.

Напомним, что по последней информации в Украине зарегистрировано 97 случаев инфицирования COVID-19, из них 29 – в Киеве. При этом один человек выздоровел, а для троих инфекция стала смертельной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия карантин коронавирус большая семерка G7 Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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