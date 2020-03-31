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  1. Новости политики

Ермак объяснил, как купил новое элитное авто за 3,2 млн гривен

31 марта, 17:13

Виктория Подолянец

Топ-чиновник вносит все финансовые дела в свою декларацию

Ради приобретения нового Mercedes-Benz за 3,2 млн гривен глава Офиса президента Андрей Ермак, который ранее объяснил свою позицию относительно возможных переговоров с террористами, продал свой старый автомобиль. Об этом он рассказал на брифинге 31 марта.

Напомним, недавно стало известно о том, что топ-чиновник купил новый элитный автомобиль – Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска).

"Я давно планировал поменять автомобиль. Но к сожалению, я сейчас живу в таком темпе, что у меня нет времени на такие вещи, и честно говоря ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это так совпало с событиями в нашей стране", – сказал Ермак.

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Он отметил, что все финансовые вопросы отображены в его декларации.

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"Все что касается финансов, что, где, как – все отображено в моей декларации. При этом, я раньше не хотел говорить, я отказался от всех автомобилей государственных, я отказался от государственной охраны. Я честный человек, который готов смотреть в глаза любому гражданину Украины", – заявил Ермак.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который недавно был уволен с должности внештатного советника президента, у себя в Facebook заявил, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

Более подробно о главе Офиса президента читайте в материале "Сегодня" "Не уступим ни 1% наших интересов": чем запомнился Андрей Ермак.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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авто доходы декларация зарплата госслужащего зарплата чиновников Mercedes Benz Андрей Ермак Офис президента

Источник: Сегодня

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