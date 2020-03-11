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Ермак отправился в Минск на переговоры с помощником Путина – СМИ

11 марта, 15:38

Сергей Мартынец

Представители президентов Украины и России уже встречались в начале марта

Андрей Ермак и Дмитрий Козак уже встречались в Минске 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины и заместитель руководителя администрации президента России снова приехали в столицу Беларуси для участия в заседании Трехсторонней контактной группы.

Их приезд на переговоры подтвердили "Радио Свобода" в посольстве Украины в Минске.

Отмечается, что они обсудят, среди прочего, новый обмен пленными.

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Об этом также сообщает и агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Контактной группе. Во время встречи стороны обсудят вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

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"Козак и Ермак прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе Контактной группы", – утверждает источник.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что Украина передала список из более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

В свою очередь народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры Минск обмен пленными Трехсторонняя контактная группа Андрей Ермак Дмитрий Козак

Источник: ТАСС

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