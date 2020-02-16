Ермак показал декларацию о доходах: мизерная зарплата, сотни тысяч долларов под матрасом и квартира в залоге

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

На днях новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал данные о своих доходах за 2019 год.

Как следует из Единого государственного реестра деклараций, Ермак владеет приобретенной еще в 2005 году квартирой в 108 "квадратов" стоимостью в 3,5 млн гривен, легковушкой Toyota Camry 2015 года выпуска, а также тремя ценными бумагами ценой в 1000 грн каждая.

На главу ОП записаны 50% ООО "Международная юридическая компания", которая стоит 4687,5 грн и была приобретена еще в 1997 году.

В 1999-м году Ермак приобрел 10% ЗАО "Интерпромфинанс Украина", цена которых на данный момент составляет 75 743,50 грн.

В 2001-м будущий чиновник получил право на 50% ООО "Интерпромфинанс-Безпека" (75 тыс. грн), в 2002-м Ермак стал обладателем 0,01% уставного капитала ООО "Виссон Юкрейн Технолоджис" ценой в 1,65 грн, а в 2004-м – стал обладателем 50% ООО "Международная фармацевтическая группа", цена которой составляет 10250 грн.

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В 2012-м получил право собственности на 99% ООО "Гарнет интернешнл медиа групп" (9900 грн). В 2014-м в его собственность перешли 100% ООО "Эр Пи Ай" (1000 грн)

Перед походом во власть – в мае 2018-м – Ермак стал обладателем ровно трети акций ООО "АМА Вижн" (3333,33 грн). И буквально накануне выборов президента – в начале марта 2019-го – он приобрел право собственности на 60% адвокатского объединение "Международная юридическая компания" (120 тыс. грн­).

Судя по декларации, у Ермака или членов его семьи нет нематериальных активов, которые подлежат декларированию.

Любопытно, что в 2019-м зарплата Ермака по основному месту работы (ООО "Международная юридическая компания") составила мизерные 10672 грн, а вот зарплата по совместительству, полученная там же, была в четыре раза с половиной больше – 49317 грн.

Гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам составили 1300 грн, а от занятия предпринимательской деятельностью Ермак получил 151 тыс. грн.

В банках Ермак держит почти 27 тыс. грн, около 1,4 млн грн он одолжил третьим лицам. Кроме того, у госчиновника имеется наличными 347 тыс. долларов и 50 тысяч евро

ООО "Гарнет интернешнл медиа групп" должно Ермаку по двум договорам внушительную сумму 3 334 218 грн и 4 980 000 грн. При этом под залог квартиры Ермак взял в банке кредит в 1 262 500 грн.

Кроме прочего Ермак состоит в десятке общественных организаций – юридических, фармацевтических, телевизионных и т.д.

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Напомни, Ермак рассказал о своей главной задаче в новой должности:

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