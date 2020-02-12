Ермак рассказал, чем будет заниматься в Офисе президента

Новоиспеченный глава Офиса президента Андрей Ермак назвал основные направления своей работы на новой должности. Об этом она рассказал на брифинге, который транслировал сайт "Сегодня".
Он заверил, что не оставит работу в тех направлениях, которыми занимался до назначения главой ОПУ. По его словам, главным приоритетом будет прекращение войны на Донбассе с соблюдением интересов Украины.
"Это направление остается приоритетным. Внешнеполитические и внешние направления, безусловно, останутся в моем внимании и я буду заниматься ими также. Одним из очень важных направлений, безусловно, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать на местах с губернаторами (их команда практически полностью сформирована). Сегодня наша задача, как ОПУ, сделать так, чтобы результаты реформ, результаты нашей работы, результаты выполнения инициативы президента ощутил каждый гражданин Украины", – сказал Ермак.
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Еще одно важное направление работы Офиса президента – привлекать деньги в Украину, сделать нашу страну инвестиционной "Меккой".
"Поэтому мы имеем конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать. Сегодня это задание получили наши губернаторы, сегодня этим опекается правительство Украины", – подчеркнул он.
Ермак считает, что ОПУ должен стать экспертным Офисом президента Украины, где будут сконцентрированы лучшие и наиболее профессиональные кадры, которые помогут президенту выполнять его функции.
Также Ермак рассказывал, была ли у него "война" с Андреем Богданом. Ранее ходили слухи. Что между ними напряженные отношения.
Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства, о чем уже начали трубить политики и эксперты. Читайте все подробности увольнения Богдана и назначения Ермака.
Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП
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