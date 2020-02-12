Ермак рассказал, чем будет заниматься в Офисе президента

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Новоиспеченный глава Офиса президента Андрей Ермак назвал основные направления своей работы на новой должности. Об этом она рассказал на брифинге, который транслировал сайт "Сегодня".

Он заверил, что не оставит работу в тех направлениях, которыми занимался до назначения главой ОПУ. По его словам, главным приоритетом будет прекращение войны на Донбассе с соблюдением интересов Украины.

"Это направление остается приоритетным. Внешнеполитические и внешние направления, безусловно, останутся в моем внимании и я буду заниматься ими также. Одним из очень важных направлений, безусловно, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать на местах с губернаторами (их команда практически полностью сформирована). Сегодня наша задача, как ОПУ, сделать так, чтобы результаты реформ, результаты нашей работы, результаты выполнения инициативы президента ощутил каждый гражданин Украины", – сказал Ермак.

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Еще одно важное направление работы Офиса президента – привлекать деньги в Украину, сделать нашу страну инвестиционной "Меккой".

"Поэтому мы имеем конкретные шаги, конкретные программы, как это сделать. Сегодня это задание получили наши губернаторы, сегодня этим опекается правительство Украины", – подчеркнул он.

Ермак считает, что ОПУ должен стать экспертным Офисом президента Украины, где будут сконцентрированы лучшие и наиболее профессиональные кадры, которые помогут президенту выполнять его функции.

Также Ермак рассказывал, была ли у него "война" с Андреем Богданом. Ранее ходили слухи. Что между ними напряженные отношения.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства, о чем уже начали трубить политики и эксперты. Читайте все подробности увольнения Богдана и назначения Ермака.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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