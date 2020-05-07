Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Новости политики

Ермак сделал заявление по изменению формата Контактной группы в Минске

7 мая, 14:57

Сергей Мартынец

Украина будет проактивной стороной на переговорах по Донбассу, сказал глава ОПУ

Президент Владимир Зеленский обновил Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) и ввел в нее депутатов и чиновников. Глава Офиса президента государства Андрей Ермак заявил, что Украина сохранит новый состав своей делегации, даже если Россия не примет аналогичного решения. Об этом он сказал журналистам.

По его словам, российская сторона настаивает на том, "чтобы некоторые решения определялись протоколом", отметив, что это невозможно реализовать без присутствия представителей власти с другой стороны. Также он анонсировал, что украинская сторона представит Контактной группе представителей ОРДЛО.

"Это наше суверенное право. Мы сделали первый шаг. Если ответных шагов не будет, будем работать в этом составе делегации. Мы считаем, что нам это нужно, и наша позиция будет проактивной. Украина будет проактивной стороной на этих переговорах. На следующем заседании в Минске украинская сторона представит, как приглашенных, представителей территорий – перемещенных лиц, тех, кто вынужденно проживает не на Донбассе", – сказал Ермак.

Реклама

В тренде
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с Евросоюзом

Говоря о выборах на Донбассе, глава ОПУ объяснил, что этот вопрос будут решать исходя из того, будут ли созданы соответствующие условия.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава Офиса президента провел телефонный разговор с политическими советниками глав государств "нормандского формата". Ермак предложил "Нормандской четверке" изменить формат Контактной группы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Трехсторонняя контактная группа ТКГ Андрей Ермак

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Саакашвили назвал должность, на которую его назначит Зеленский
Саакашвили назвал должность, на которую его назначит ЗеленскийПолитика
В
В "Слуге народа" назвали дату местных выборов в УкраинеПолитика
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для Киева
Генерал, который знает Украину: почему назначение нового посла США хороший сигнал для КиеваСША
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причину
Выборы на Донбассе сейчас невозможны: в Госдепе США назвали причинуПолитика
Дело на 5 млрд евро: о чем Зеленский разговаривал с президентом ЕБРР
Дело на 5 млрд евро: о чем Зеленский разговаривал с президентом ЕБРРФинансы
Лукашенко зовет лидеров стран на парад: у Зеленского отреагировали на приглашение
Лукашенко зовет лидеров стран на парад: у Зеленского отреагировали на приглашениеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...