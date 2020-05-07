Ермак сделал заявление по изменению формата Контактной группы в Минске

Украина будет проактивной стороной на переговорах по Донбассу, сказал глава ОПУ

Президент Владимир Зеленский обновил Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) и ввел в нее депутатов и чиновников. Глава Офиса президента государства Андрей Ермак заявил, что Украина сохранит новый состав своей делегации, даже если Россия не примет аналогичного решения. Об этом он сказал журналистам.

По его словам, российская сторона настаивает на том, "чтобы некоторые решения определялись протоколом", отметив, что это невозможно реализовать без присутствия представителей власти с другой стороны. Также он анонсировал, что украинская сторона представит Контактной группе представителей ОРДЛО.

"Это наше суверенное право. Мы сделали первый шаг. Если ответных шагов не будет, будем работать в этом составе делегации. Мы считаем, что нам это нужно, и наша позиция будет проактивной. Украина будет проактивной стороной на этих переговорах. На следующем заседании в Минске украинская сторона представит, как приглашенных, представителей территорий – перемещенных лиц, тех, кто вынужденно проживает не на Донбассе", – сказал Ермак.

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Говоря о выборах на Донбассе, глава ОПУ объяснил, что этот вопрос будут решать исходя из того, будут ли созданы соответствующие условия.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава Офиса президента провел телефонный разговор с политическими советниками глав государств "нормандского формата". Ермак предложил "Нормандской четверке" изменить формат Контактной группы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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