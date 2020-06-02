Ермак в Берлине озвучил условия дальнейшего обмена пленными с Россией

Для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках рабочего визита в Германию на встрече с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Хекером.

Ермак отметил, что два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле "все определенные на всех определенных", успешно проведенные после Парижского саммита лидеров государств – участников "нормандского формата", являются положительными примерами того, как эти соглашения могут быть реализованы.

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Также он подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "Нормандской четверки" в Париже для разблокирования возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.

Кроме того, Андрей Ермак отметил важность прекращения обстрелов как базового условия для продвижения мирного процесса.

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Собеседники обсудили сотрудничество Украины с Европейским Союзом.

Украинская сторона рассчитывает на поддержку Германией евроинтеграционных устремлений Украины во время предстоящего председательства ФРГ в Совете ЕС с 1 июля, отметил Андрей Ермак.

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Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак прилетел в Германию на переговоры по Донбассу. Он уже встретился с федеральным министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и обсудил с ней ситуацию на востоке нашей страны, сообщает сайт президента Украины. На переговорах также присутствовал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Читайте об этом подробнее в материале: "Нормандский формат" на паузе: что Кулеба и Ермак могут привезти из Берлина по Донбассу".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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