Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

Во время рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак беседовал с главой администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко об углублении украинско-белорусского сотрудничества.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

Участники встречи обсудили будущий официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который ориентировочно намечен на октябрь 2020 года. Стороны надеются, что ситуация с эпидемией не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен пройти осенью в Беларуси в Гродно.

Реклама

Собеседники отметили хорошую динамику торговли между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не окажет существенного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

Андрей Ермак и Игорь Серхиенко также обсудили вопросы сотрудничества в сфере инфраструктуры.

В частности, глава Аппарата президента Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Андрей Ермак и Игорь Серхиенко подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительства Украины и Беларуси преуспеют в снижении воздействия пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество.

Реклама

В ходе визита он также провел серию встреч с членами вновь назначенного правительства Беларуси с целью поддержания высокой интенсивности двусторонних контактов.

В частности, заместитель премьер-министра Украины – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Юрием Назаровым.

Министр обороны Украины Андрей Таран также встретился с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новым премьер-министром страны Романа Головченко.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама