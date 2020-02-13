Ермак встретился с послами G7: о чем новый глава ОП разговаривал с дипломатами

Мы хотим быть образцом открытости и демократичности, говорит руководитель ОП

/ Фото: president.gov.ua

В четверг, 13 февраля, новый глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с руководством посольств стран "Большой семерки".

Как сообщает пресс-служба Банковой, Ермак поблагодарил дипломатов за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Он рассказал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках Минского процесса.

"Позиция президента остается неизменной: мы хотим сделать все необходимое, чтобы прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября. Мы работаем 24/7, потому что это касается жизни наших граждан", – подчеркнул Андрей Ермак.

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Руководитель Офиса президента напомнил, что "нормандский саммит" в Париже был довольно успешным. Его результатом стало взаимное возвращение удерживаемых лиц в конце декабря, и новые списки уже переданы в Минске. Однако важно выполнить все договоренности, чтобы двигаться дальше на пути к достижению мира.

"Темп работе над списками и возвращением наших людей не будет уменьшено", – отметил Ермак, напомнив, что Владимир Зеленский провел замену в группе, которая занимается этим вопросом.

Руководитель ОП также сообщил, что по результатам вчерашней встречи в Минске практически согласована одна из трех точек для нового разведения. Однако, по его словам, украинская сторона стремится максимально ускорить этот процесс.

Ермак также заверил, что основной целью его деятельности как руководителя Офиса президента будет обеспечение эффективной работы главы государства для успеха Украины.

"Хотим быть образцом открытости и демократичности. Это должен быть офис очень эффективных людей, основная цель которых – успех президента и Украины. Поэтому сделаю все, чтобы обмен мнениями и информацией был еще более плодотворным", – сказал руководитель ОП послам "Большой семерки".

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" дал прогноз, куда ушел Богдан. По его мнению, вероятность того, что экс-глава ОПУ может получить должность в Кабмине, достаточно низкая.

Смотрите также первое выступление Ермака перед журналистами в новой должности:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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