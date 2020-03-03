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Ермак встретился с послами стран "Большой семерки": о чем шел заговор

3 марта, 19:34

Игорь Тимофеев

Собеседники подробно обсудили вопрос сотрудничества Украины с МВФ

/ Фото: president.gov.ua

Во вторник, 3 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в очередной раз встретился с послами стран G7 и ЕС, а также главой представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак рассказал дипломатам о последних шагах для достижения мира на Донбассе и поблагодарил их за твердую поддержку и практическую помощь Украине в вопросах дальнейшей трансформации страны.

Собеседники обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиления институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, говорится в сообщении Банковой.

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Напомним, 13 февраля Андрей Ермак также встретился с руководством посольств стран "Большой семерки" и поблагодарил дипломатов за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Он рассказал о ситуации на Донбассе и будущих шагах в рамках минского процесса.

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Также сообщалось, что 1 марта Андрей Ермак в Минске встретился с Дмитрием Козаком, замруководителя администрации президента Российской Федерации . В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Новости "Сегодня" писали, что Ермак считает прекращение войны на Донбассе важнейшей задачей:

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ЕС дипломаты большая семерка G7 Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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