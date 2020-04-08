Ермак встретился с посланницей США в Украине: подробности

Глава Офиса президента Украины провел переговоры с временным поверенным в делах США

В ближайшее время Верховная Рада примет законы, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничествас Международным валютным фондом.

Об этом, как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, заявил 8 апреля на встрече с временным поверенным в делах США Кристиной Квин глава ОПУ Андрей Ермак.

Кроме этого, они обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса и ситуацию на Донбассе. В частности, Ермак рассказал собеседнице о состоянии переговоров по урегулированию конфликта.

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Еще они обсудили развитие украинского-американского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах и недавний телефонный разговор президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

"Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", – отметили в ОПУ.

Помимо того, Андрей Ермак выразил американской стороне соболезнования в связи с большим числом жертв эпидемии.

Напомним, что ранее Украина через Агентство США по международному развитию (USAID) получила от Вашингтона гуманитарной помощи на 1,2 млн долларов, которую направили на укрепление механизмов лечебной деятельности.

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