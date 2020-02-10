Ермак: Зеленский искренне хочет прекратить войну

По словам, Ермака, Украина делает все необходимое для того, чтобы война на Донбассе окончилась

Президент Украины Владимир Зеленский искренне желает завершить конфликт на Донбассе и делает для этого все необходимое. Об этом в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Я верю в то, и убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и я убежден в том, что наша страна сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях — и в "нормандском формате", и в Минске", — заявил он.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

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