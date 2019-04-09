ЕС и Китай выступили в поддержку Минских соглашений
Брюссель и Пекин напомнили о резолюции Совбеза ООН о ситуации на Донбассе
Участники Минских переговоров должны придерживаться условий достигнутых в белорусской столице соглашений о политическом решении конфликта на востоке Украины.
К этому их призвали лидеры Европейского союза и Китая, которые 9 апреля приняли участие в совместном саммите в Брюсселе.
"Что касается Украины, то, напоминая о резолюции Совбеза ООН 2202 от 2015 года, ЕС и Китай призывают к полной реализации Минских соглашений", — говорится в разделе "Внешняя политика и политика безопасности" итогового заявления саммита ЕС-Китай.
Напомним, в декабре на саммите ЕС в Брюсселе европейские лидеры единогласно продлили на полгода экономические санкции, наложенные на Россию в связи с ее поддержкой террористических группировок на востоке Украины.
Кроме того, на нарушение Минских соглашений Россией ранее указал и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, вместо выполнения договоренностей Кремль продолжает поставлять оружие на Донбасс, финансирует боевиков и проводит "выборы" в так называемых "Л/ДНР".
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