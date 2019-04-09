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ЕС и Китай выступили в поддержку Минских соглашений

Сегодня, 19:07

Брюссель и Пекин напомнили о резолюции Совбеза ООН о ситуации на Донбассе

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.
ЕС и Китай выступили в поддержку Минских соглашений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc0/6e6/5cacc06e62c14.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc0/6e6/5cacc06e62c14.jpg Политика Брюссель и Пекин напомнили о резолюции Совбеза ООН о ситуации на Донбассе

Участники Минских переговоров должны придерживаться условий достигнутых в белорусской столице соглашений о политическом решении конфликта на востоке Украины.

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К этому их призвали лидеры Европейского союза и Китая, которые 9 апреля приняли участие в совместном саммите в Брюсселе.

"Что касается Украины, то, напоминая о резолюции Совбеза ООН 2202 от 2015 года, ЕС и Китай призывают к полной реализации Минских соглашений", — говорится в разделе "Внешняя политика и политика безопасности" итогового заявления саммита ЕС-Китай.

Напомним, в декабре на саммите ЕС в Брюсселе европейские лидеры единогласно продлили на полгода экономические санкции, наложенные на Россию в связи с ее поддержкой террористических группировок на востоке Украины.

Кроме того, на нарушение Минских соглашений Россией ранее указал и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, вместо выполнения договоренностей Кремль продолжает поставлять оружие на Донбасс, финансирует боевиков и проводит "выборы" в так называемых "Л/ДНР".

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Тег Китай, Донбасс, Евросоюз, война на востоке Украины , минские соглашения, минские переговоры

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Источник:

Интерфакс-Украина

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