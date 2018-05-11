ЕС и США не помогут Украине с Донбассом: Портников объяснил причину

Сегодня, 11:54

Сейчас украинский кризис не на первом месте и Запад занят другой серьезной проблемой

Западу не до Донбасса. Фото: AFP
Западу не до Донбасса. Фото: AFP

Для Запада решение конфликта на Донбассе не в приоритете и США вместе с ЕС могут помочь Украине разве что с реформами.

Об этом написал в блоге на сайте "Эспрессо" украинский политический эксперт Виталий Портников.

По его словам, сейчас у США на первом месте решение иранской проблемы и подготовка встречи американского президента Дональда Трампа с главой КНДР.

"Сегодня украинский кризис, ситуация на Донбассе – на периферии интересов Запада. А на донбасском направлении – вообще полная тишина, потому что Москва, по сути, заморозила процесс консультаций Владислава Суркова и Курта Волкера", – написал Портников.

Также не в приоритете украинский кризис и у европейских лидеров, считает эксперт. По его мнению, ради поддержки Москвы в вопросах ядерной сделки ЕС с Ираном Европа может надолго заморозить конфликты с Россией.

"Какую пользу для себя Украина могла бы извлечь из этой ситуации? Нужно понимать, что Макрон (президент Франции) и Меркель (канцлер ФРГ) никак не могут реально повлиять на решение кризиса на Донбассе. И Трамп не может. Реальное влияние может оказать только кумулятивный эффект санкций. Но надо продолжительное время, чтобы он сказался, а решение американского президента (по выходу США из соглашения с Ираном по ядерной сделке – ред.) в долгосрочной перспективе поддержит на высоком уровне цены на нефть. Значит, у Путина будет возможность санкции особого внимания не обращать", – подчеркнул он.

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Портников объяснил, что Украине нужно обменять неспособность Запада помочь с Донбассом на поддержку проведения реформ.

"Проще говоря, если сегодня наши партнеры не могут и не хотят помочь нам с решением проблемы восстановления территориальной целостности страны, то они способны помочь с внутренними изменениями: укреплением обороноспособности, продолжением реформ. Это то, что Запад может предложить и осуществить реально. Все остальное в нынешней политической ситуации превращается в шелуху пустых слов и обещаний", – резюмировал политический эксперт.

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, Путин может отомстить за встречу в Ахене, что грозит эскалацией ситуации на Донбассе. По его словам, в Кремле недовольны тем, что лидеры "нормандской четверки" в Германии провели без России переговоры по введению миротворцев в Украину.
Иран, США, Донбасс, ЕС, запад, портников

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