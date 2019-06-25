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ЕС наблюдает за выборами в Украине, Россию вернули в ПАСЕ, а в Израиле решают вопрос по Сирии: топ-темы дня

25 июня, 12:04

Во вторник, 25 июня, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая преса


Украинские и зарубежные СМИ во вторник, 25 июня, будут следить за несколькими главными событиями, которые получат свое развитие в течение дня.

Проходит заседание Правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития.

Россия возвращается в ПАСЕ. Следим за реакцией международного сообщества, дальнейшими внешнеполитическими шагами Украины.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) объявит о своих планах по наблюдению за внеочередными выборами народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и представит методологию и подход к наблюдению за выборами.

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор проведет встречу с прессой, где расскажет о своем прибытии в Киев и об отношениях между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

В Иерусалиме проходит главная линия переговоров России, США и Израиля по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Встречу откроет израильский премьер, который стал инициатором таких трехсторонних переговоров.

О том, какими были итоги понедельника, 24 июня, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег Россия, США, тейлор, ENEMO, ПАСЕ , выборы 2019

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Сегодня

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