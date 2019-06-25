ЕС наблюдает за выборами в Украине, Россию вернули в ПАСЕ, а в Израиле решают вопрос по Сирии: топ-темы дня
Во вторник, 25 июня, определились главные темы, за которыми будет следить украинская и мировая преса
Украинские и зарубежные СМИ во вторник, 25 июня, будут следить за несколькими главными событиями, которые получат свое развитие в течение дня.
Проходит заседание Правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития.
Россия возвращается в ПАСЕ. Следим за реакцией международного сообщества, дальнейшими внешнеполитическими шагами Украины.
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) объявит о своих планах по наблюдению за внеочередными выборами народных депутатов Украины 21 июля 2019 года и представит методологию и подход к наблюдению за выборами.
Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор проведет встречу с прессой, где расскажет о своем прибытии в Киев и об отношениях между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
В Иерусалиме проходит главная линия переговоров России, США и Израиля по ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Встречу откроет израильский премьер, который стал инициатором таких трехсторонних переговоров.
О том, какими были итоги понедельника, 24 июня, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.
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