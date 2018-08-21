ЕС обратился к России по поводу Сенцова и других украинских политзаключенных

Евросоюз призывает власти Российской Федерации освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова и всех незаконно задержанных и заключенных украинцев в России и во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявляет. Об этом говорится в сообщении представительства в Twitter.

"100 дней голодовки в знак протеста в тюрьме, состояние здоровья Олега Сенцова стремительно ухудшается. ЕС призывает Россию немедленно его освободить и всех незаконно удерживаемых украинских граждан в России и на Крымском полуострове", – сказал Мингарелли.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на все международных площадках и переговорах просит помощи в освобождении украинского политзаключенного Олега Сенцова и других узников Кремля. По его словам, на сегодняшний день весь мир говорит о Сенцове, требуя его освобождения.

Как сообщалось, Киев обратился к Западу с просьбой надавить на Россию в вопросе освобождения украинских заложников, в том числе Сенцова.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить о помиловании, а его отказ прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не получали просьбы украинца о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно.

Отметим, что украинец не принимает пищу уже более трех месяцев. Он который удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией, начал голодовку. Сайт "Сегодня" напомнил хронологию событий на протяжении 100 дней голодовки Сенцова.