ЕС подготовил России неприятный сюрприз за "выборы" в Крыму

Европейские санкции расширят еще для некоторых российских чиновников

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

В санкционный список Европейского союза внесут еще несколько российских чиновников, причастных к организации и проведению прошлой осенью в аннексированном Крыму незаконных "выборов".

Об этом накануне сообщило польское агентство PAP, а сегодня подтвердили российские СМИ.

Официально данное решение будет согласовано в течение 28 января – об этом планируют объявить на проходящем в Брюсселе заседании Совета ЕС по общим вопросам.

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Таким образом, дополнительные санкции против России будут введены непосредственно перед заседанием в Брюсселе Совета ассоциации ЕС – Украина, на котором будет присутствовать и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Включение российских чиновников в "черный список" стало возможно после того, как накануне Кипр снял свое вето с этого вопроса. Власти страны добивались от ЕС более жесткой позиции и введения санкций против Турции за геологоразведочные работы в спорных водах вокруг острова.

Напомним, в декабре Генассамблея приняла резолюцию"Проблема милитаризации Крыма и Севастополя, а также Черного и Азовского морей", призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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