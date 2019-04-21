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"ЕС полон решимости продолжать свою поддержку": Туск поздравил Зеленского с избранием президентом Украины

Сегодня, 23:23

Зеленский продолжает принимать поздравления от европейских лидеров

Фото: president.gov.ua

Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти – сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", – написал Туск в своем микроблоге в Твиттер в воскресенье.

Ранее Зеленского поздравили в посольстве США в Украине. Соответствующее поздравление посольство опубликовало в Twitter.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.

Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Тег выборы, ЕС, Зеленский, Туск, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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