"ЕС полон решимости продолжать свою поддержку": Туск поздравил Зеленского с избранием президентом Украины
Зеленский продолжает принимать поздравления от европейских лидеров
Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины и заверил в дальнейшей поддержке со стороны Европейского Союза.
"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти – сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", – написал Туск в своем микроблоге в Твиттер в воскресенье.
Ранее Зеленского поздравили в посольстве США в Украине. Соответствующее поздравление посольство опубликовало в Twitter.
"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал мирным выборам президента Украины", - говорится в сообщении.
Также в посольстве США поблагодарили действующего президента Петра Порошенко.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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