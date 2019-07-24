ЕС призывает освободить осужденного в России украинца Гриба

Евросоюз подтверждает, что ожидает освобождения Павла Гриба

Фото: Facebook

Евросоюз считает задержание украинца Павла Гриба в России незаконным и ожидает отмены приговора о его тюремном заключении, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майи Коцьянчич.

"Евросоюз подтверждает, что ожидает освобождения Павла Гриба", – отмечается в заявлении, опубликованном в среду.

"Гриб страдает очень серьезным заболеванием, которое может стать опасным для жизни в любой момент. Однако в нарушение постановления Европейского суда по правам человека украинским врачам не разрешили его увидеть. Мы ожидаем, что ему незамедлительно будет предоставлен срочный доступ к специальному медицинскому лечению", – говорится в тексте документа.

Кроме того, в ЕС считают, что Гриб был "незаконно задержан в России без каких-либо обоснованных обвинений".

Как сообщалось, 23 июля Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Украины Грибу.Согласно закону РФ, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к шести годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Напомним, что украинца обвиняют в подстрекательстве к терроризму: якобы с марта по май 2017 года Гриб, находясь в Украине, переписывался со старшеклассницей из Сочи по интернету и уговаривал ее взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в июне 2017 года, а потом уезжать из России.

Украинца задержали в августе 2017 года в Беларуси. Потом оказалось, что его поместили в СИЗО в Краснодаре. В суде Гриб вину не признал.

Заседание Верховного суда РФ, на котором адвокаты Павла Гриба пытались оспорить вынесенный ему приговор, является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ЕС призывает освободить осужденного в России украинца Гриба". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"