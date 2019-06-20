ЕС продлил второй пакет санкций против России за день

Секторальные санкции связаны с невыполнением Кремлем Минских соглашений

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Вслед за "крымскими" санкциями, о продлении которых 20 июня сообщил Евросовет, Европейский союз принял решение продлить еще один пакет ограничительных мер против Российской Федерации.

Как сообщил 20 июня представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий, речь идет о секторальных санкциях, введенных в связи с невыполнением Кремлем Минских соглашений. Они будут продлены еще на ближайшие полгода.

"Второе за сегодня важное решение Евросоюза – лидеры ЕС согласовали продление секторальных санкций против РФ до января 2020 года. Надеюсь на завершение всех юридических процедур к Саммиту Украина-ЕС. Вывод JIT также подтвердил ответственность РФ как за сбивание МН17, так и за агрессию против Украины", – написал Точицкий в своем аккаунте в Твиттер в четверг вечером.

Информацию о данном решении уже подтвердил и представитель Совета ЕС. Оно вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, в марте этого года Евросоюз продлил на шесть месяцев санкции в отношении 163 лиц и 44 компаний за причастность к аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Кроме того, СНБО продлил санкции в отношении украинских "дочек" государственных банков России – Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и "БМ-2018"

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