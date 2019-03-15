ЕС сделает заявление об аннексии Крыма

18 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел

Фото: Pixabay

ЕС сделает заявление об аннексии Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdf/ea8/5c8bdfea8094d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdf/ea8/5c8bdfea8094d.jpg 2019-03-15T19:27:04+02:00 Политика 18 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел

В понедельник, 18 марта, в Брюсселе 28 государств-членов Европейского Союза сделают публичное заявление относительно аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополь. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда.

"ЕС отметит пятую годовщину незаконной аннексии Крыма в следующий понедельник в Брюсселе. Министры 28 государств-членов встретятся, и я думаю, вы можете рассчитывать на единую и убедительную позицию. Это уже было выражено, и это будет убедительное публичное заявление. Евросоюз не однократно заявлял, что он не признавал и не признает это нарушение международного права", — сказал дипломат.

Он высказал солидарность с Украиной и поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

Отметим, 18 марта в Брюсселе пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Напомним, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.

Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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