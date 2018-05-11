ЕС ввел санкции против лиц, причастных к российским выборам в Крыму – Порошенко

Сегодня, 15:55

Соответствующее решение принял Комитет постоянных представителей ЕС, отметил глава государства

Выборы в Крыму. Фото: AFP
Выборы в Крыму. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Европейский Союз ввел санкции против лиц, которые были причастны к организации и проведению выборов президента России в оккупированном Крыму. Об этом он сказал на совместном с президентом Словении брифинге, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в уже имеющийся список ограничительных мер были добавлены новые лица-нарушители.

"Мы только получили сообщение как результат нашей интенсивной координации действий с нашими партнерами по Европейскому Союзу, включая Словению, о том, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение, согласно решению регламента Совета ЕС, об ограничительных мерах, которые введены в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. И этим правовым актом в список индивидуальных санкций прилагаются те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ на территории Крыма", – сообщил президент Украины.

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. Также они были незаконно проведены в оккупированном Крыму. Сайт "Сегодня" писал о том, как в мире отреагировали на "выборы Путина" в Крыму. Европейцы объяснили, почему они считают российские выборы на полуострове незаконными.

Также сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин передал Евросоюзу список из 140 лиц, причастных к выборам РФ в Крыму. В ведомстве объяснили, кого накажут за выборы в Крыму и какие меры примут.
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Источник:

"Сегодня"

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