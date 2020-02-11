ЕС выделит Украине 25 млн евро на диджитализацию: соглашение подписано

По словам Гончарука, это поможет Украине реализовать планы по оцифровке на протяжении трех лет всех публичных услуг

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о 25 млн евро помощи в сфере цифровизации.

"Сегодня вице-премьер по евроинтеграции господин Кулеба и еврокомиссар подписали соглашение о помощи Европейского союза на 25 млн евро в цифровизации нашей страны", - сказал Гончарук на совместном брифинге с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи в Киеве во вторник вечером.

По его словам, это поможет Украине реализовать планы по оцифровке на протяжении трех лет всех публичных услуг.

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Также Гончарук отметил, что в 2020 году стороны подпишут соглашение о совместном авиационном пространстве. Кроме того, по его словам, Украина намерена начать подготовку к актуализации Соглашения об ассоциации в торговой части.

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"Такая возможность откроется для нас в следующем году, и мы должны быть к этому готовы", – добавил премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в начале лета Украина начала работу над проектом "Государство в смартфоне" при помощи Эстонии. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров занимается этим проектом. Он отмечал, что эстонский опыт может избавить Украину от чудовищной бюрократии, а хождения по кабинетам за справками уйдет в историю.

Так, недавно в Минцифры рассказали, когда заработают е-права и техпаспорта. Первый заместитель главы ведомства Алексей Выскуб отмечает, что с помощью программы люди смогут проверить подлинность документов друг друга.

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