Еще двух украинских моряков арестовали на два месяца

Сегодня, 16:13

Приговор вынес симферопольский "судья" Андрей Долгополов 28 ноября


Подконтрольный оккупационным властям "суд" аннексированного Симферополя арестовал еще двоих членов экипажа захваченных в Керченском проливе украинских кораблей

Как сообщает 28 ноября в своем Facebook журналист Антон Наумлюк, мичмана и матроса рейдового буксира "Яна Капу" Андрея Шевченко и Юрия Безъязычного арестовали сроком на два месяца.

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Их обвиняют в нарушении государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору по части 3 статьи 322 УК РФ.

Ранее мы писали об аресте лейтенанта СБУ Андрея Драча, капитана ВМС Владимира Лисового и старшего матроса Вячеслава Зинченко.

Также сообщалось, что ранее "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков, которых россияне незаконно захватили после атаки в Азовском море.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Россия, ВМС, азовское море, Керченский пролив, пленные моряки

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Источник:

"Сегодня"

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