Еще не война, но уже не АТО: Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 22:19

Теперь военные действия на Донбассе – это операция объединенных сил


Президент Украины подписал так называемый закон о реинтеграции Донбасса, и на этой неделе он вступил в силу. 

Уже почти четыре года Антитеррористической операцией на Донбассе формально руководит Служба Безопасности Украины. Именно в ее компетенции – борьба с терроризмом. Антитеррористический центр управлял своим штабом, а тот руководил штабом АТО вместе с военными, Нацгвардией и спецслужбой.
Теперь схема упрощается. И военной операцией, уже по закону, будут руководить сами военные в составе штаба операции объединенных сил. Глава штаба пока не назначен, Президент Украины ждет согласованную кандидатуру от Генерального штаба и Минобороны.

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Напомним, в Украине сегодня вступил в силу закон реинтеграции Донбасса, который официально называется законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Среди прочего, в документе определены временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей районы, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух).

На закон о реинтеграции Донбасса уже отреагировали в Кремле. Так, глава миссии РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что документ якобы противоречит Минским договоренностям.
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"Сегодня"

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