Еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов
Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Гриценко
Кандидат в президенты Украины от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап заявил, что готов вслед за председателем политсилы "Самопомич" Андреем Садовым снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
"Сегодня произошло важное событие: Андрей Садовый поддержал Анатолия Гриценко на президентских выборах и ради этого снимает свою кандидатуру. Это очень важный, ответственный и очень патриотический шаг, который я всячески приветствую. И, как вы помните, я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание и готов тоже сняться в пользу Анатолия Гриценко", – сказал он в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.
Политик уточнил, что окончательное решение на этот счет будет принято на партийном съезде "Силы людей", который состоится 2 марта, и пригласил на это мероприятие Гриценко.
Напоследок Гнап поблагодарил всех, кто его поддерживал в президентской кампании.
"Я думаю, вы все согласитесь с тем, что судьба Украины важнее личных политических планов, так что в дальнейшем будем бороться за нашу общую победу, и мы обязательно победим", – резюмировал политик.
Напомним, ранее мы уже писали, что Дмитрий Гнап может стать одним из первых кандидатов, которые снимут свою кандидатуру с президентских выборов.
Также сообщалось, что кандидатуру Гнапа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в последний день подачи заявок на участие в выборах.
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