Еще один "кварталовец" займется Донбассом: что известно о Максиме Ткаченко

Фото: Facebook Максима Ткаченко

После недавнего назначения в СНБО Сергея Сивохо, у секретаря Совета национальной безопасности и обороны появился еще один советник – им стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, который будет заниматься реинтеграцией Донбасса.

"Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди – много продуктивной работы", – написал Ткаченко на страничке своей команды в Facebook..

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Народный депутат IX созыва и один из совладельцев ООО "КВАРТАЛ-КОНЦЕРТ" – дочерней компании Студии "Квартал 95" (обладает 25% уставного фонда компании и является ее управляющим партнером) Ткаченко Максим Николаевич родился 24 января 1983 года в городе Луганск. Среднее образование получил в луганской СШ №43. Высшее образование получал в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, а также в Луганском национальном университете им. Тараса Шевченка. По образованию журналист.

До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией Мастер-шоу, которая занималась организацией гастролей известных артистов.С началом военных действий на Донбассе переехал с семьей в Киев.

На парламентских выборах 2019 года проходил № 25 в списке партии "Слуга народа". Возглавлял команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года в Луганской области.

Женат.

Напомним, что за прошлые сутки, 22 октября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще трое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

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